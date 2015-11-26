сегодня



REB BEACH: «Без Эдди очень странно...»



Гитарист WINGER REB BEACH в рамках беседы с "BREWtally Speaking Podcast" поделился своими воспоминаниями об Эдди Ван Халене:



«Я встречался с ним несколько раз, и он всегда был мил по отношению ко мне.



Когда он умер, для меня эти новости стали шоком. Потом я вроде как обдумал это, и такой: "Так, секундочку..." Если бы не Эдди Ван Хален — давай просто представим, что его никогда не существовало, ладно? В мире, где никогда не было Эдди Ван Халена, кем бы я был? И ответом было, что я бы никогда не использовал теппинг. И теппинг — именно то, что и позволило мне зарекомендовать себя как виртуоза и определённо положительно сыграло в пользу WINGER. А был бы вообще WINGER? Потому что VAN HALEN был первой глэм-группой на самом деле, которая появилась, — они по-настоящему популяризировали всё это. И поэтому WINGER также был своего рода глэм-командой, по клипам и всему остальному, и кто знает, имели бы мы такой успех? Я так не думаю — без появления VAN HALEN я бы точно не попал на обложку гитарного журнала, чего я отчаянно желал с 16 лет.



Не думаю, что без него у меня был бы такой же успех, как с ним. И то, что его нет, очень опустошает. Просто очень странно жить в мире без Ван Халена, знаете ли...»













+1 -0



просмотров: 246

