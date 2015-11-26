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VAN HALEN не записывали 60 песен в 2012-м



Басист VAN HALEN Wolfgang Van Halen в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, много ли осталось треков во время работы над альбомом "A Different Kind Of Truth":



«Не было такого. Я не знаю, откуда взялся этот слух о том, что мы записали около 60 песен. То, что вошло в альбом, — это всё, что мы записали. Я понятия не имею, откуда взялся этот слух. Была одна песня, написанная в студии, которую мы почти сделали, но она рассыпалась, прежде чем мы успели её закончить. Это так странно — я вижу, как фанаты VAN HALEN в Твиттере говорят: "У меня есть информация... Они записали около 60 песен". Но я думаю: "Нет. Нет. Нет. Нет"».







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