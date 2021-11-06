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Van Halen

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12 ноя 2021 : 		 PAUL GILBERT — об Эдди Ван Халене

27 окт 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Эдди Ван Хален поменял просто всё!»

21 окт 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

15 окт 2021 : 		 Памятная доска в честь Эдди Ван Халена

14 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY почтил память Эдди Ван Халена

11 окт 2021 : 		 JOHN 5: «Все бывшие должны собраться на концерт памяти Эдди»

7 окт 2021 : 		 В честь Эдди Ван Халена могут назвать парк

1 окт 2021 : 		 Феррари братьев VAN HALEN вышел как гибридный NFT

10 сен 2021 : 		 Книга о VAN HALEN выйдет осенью

3 сен 2021 : 		 Книга о VAN HALEN выйдет осенью

26 авг 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR: «Для меня Эдди Ван Хален более значим как клавишник»

26 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH — об Эдди Ван Халене

4 авг 2021 : 		 Гитарист AEROSMITH: «VAN HALEN были замечательной группой!»

2 авг 2021 : 		 Гитарист KOBRA AND THE LOTUS исполняет VAN HALEN

24 июл 2021 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY вспоминают альбом VAN HALEN

23 июл 2021 : 		 Биография EDDIE VAN HALEN выйдет осенью

2 июл 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Я узнал о существовании Эдди Ван Халена из песни Майкла Джексона»

30 июн 2021 : 		 SAMMY HAGAR сожалеет, что раскрыл «тёмную сторону» Эдди Ван Халена в своей книге

27 июн 2021 : 		 Очередная гитара VAN HALEN уйдёт с молотка

20 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о VAN HALEN: «Они должны были стать хедлайнерами»

19 июн 2021 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Концерт памяти папы обязательно состоится»

17 июн 2021 : 		 Установка ALEX VAN HALEN ушла за 230 000 долларов

17 июн 2021 : 		 Серия гитар Эдди Ван Халена ушла за 210 тысяч

15 июн 2021 : 		 SAMMY HAGAR знал, что со здоровьем у Эдди совсем плохо

14 июн 2021 : 		 VAN HALEN не записывали 60 песен в 2012-м

2 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — об Эдди Ван Халене
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PAUL GILBERT — об Эдди Ван Халене



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В новом интервью для MyGlobalMind Paul Gilbert обсудил Эдди Ван Халена.

Вы придумали идею использовать дрель для игры на гитаре, а затем Эдди Ван Хален позаимствовал её. Каковы были ваши чувства по этому поводу?

«Я думал, что вижу сон. Это было так странно. Любой контакт с Эдди был странным, ведь он был настоящим интеллектуальным лидером. В детстве он был для меня чем-то вроде сверхчеловека. Я был на всех концертах VAN HALEN с 1979 по 1984 годы в Пенсильвании. Я был тем ребёнком в зале с биноклем, который следил за его пальцами. Он был настоящей звездой. Поэтому любые ассоциации с ним были похожи на разговор с духом из другого мира. Не думаю, что я был в его поле зрения. Я не думаю, что он читал гитарный журнал и говорил: "Paul использует дрель, я тоже буду её использовать!". Я думаю, у него просто была такая дрель в студии, и он решил пошуметь. Наверное, это было просто совпадение, но необычное. Я был потрясён и рад, что могу быть хоть как-то связан с этим человеком».

MR. BIG Guitarist PAUL GILBERT On EDDIE VAN HALEN -




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