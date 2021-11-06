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PAUL GILBERT — об Эдди Ван Халене



В новом интервью для MyGlobalMind Paul Gilbert обсудил Эдди Ван Халена.



Вы придумали идею использовать дрель для игры на гитаре, а затем Эдди Ван Хален позаимствовал её. Каковы были ваши чувства по этому поводу?



«Я думал, что вижу сон. Это было так странно. Любой контакт с Эдди был странным, ведь он был настоящим интеллектуальным лидером. В детстве он был для меня чем-то вроде сверхчеловека. Я был на всех концертах VAN HALEN с 1979 по 1984 годы в Пенсильвании. Я был тем ребёнком в зале с биноклем, который следил за его пальцами. Он был настоящей звездой. Поэтому любые ассоциации с ним были похожи на разговор с духом из другого мира. Не думаю, что я был в его поле зрения. Я не думаю, что он читал гитарный журнал и говорил: "Paul использует дрель, я тоже буду её использовать!". Я думаю, у него просто была такая дрель в студии, и он решил пошуметь. Наверное, это было просто совпадение, но необычное. Я был потрясён и рад, что могу быть хоть как-то связан с этим человеком».

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