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SAMMY HAGAR общался с Эдди Ван Халеном за несколько месяцев до смерти



SAMMY HAGAR, ранее утверждавший, что не говорил с Эдди Ван Халеном с момента тура 2004 года, сообщил Howard'y Stern'y, что возобновил дружбу с бывшим коллегой по группе несколько месяцев назад:



«Мы с ним переписывались, и это был фестиваль любви с тех пор, как мы начали общаться в начале этого года. Мы оба согласились никому не рассказывать из-за всех этих слухов о воссоединении и так далее, ведь мы оба знали, что этого не случится. Но он также не хотел, чтобы кто-нибудь знал о его здоровье.



Он перестал отвечать мне месяц назад, и я подумал, что это нехорошо. Я снова попытался связаться с ним на прошлой неделе, и когда он не ответил, я подумал, что это лишь вопрос времени. Но это случилось слишком рано».







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