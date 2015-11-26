сегодня



SEBASTIAN BACH мог оказаться в VAN HALEN ?



В ходе беседы в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" SEBASTIAN BACH рассказал о том, что были разговоры насчёт его появления в VAN HALEN после ухода Sammy Hagar'a в 1996 году:



«Doc McGhee позвал меня в офис, и там был Ray Daniels, который являлся менеджером VH в то время, и они общались. И в ходе разговора они затронули тему, что не хотят, чтобы Эдди курил траву. И я такой: "Забавно как", потому что я-то с Ray'ем травкой баловался только в путь. И я добавляю: "То есть вам можно, а мне нет. Какого хрена?" Вокалист VH не может дуть? Чо? Но обсуждения такие были.



Меня позвали в офис Doc'a, и у нас был разговор. В то время они искали вокалиста, но прослушивания я не проходил. Не думаю, что Doc в тот момент отпустил бы меня из SKID ROW».



В 1999 году, когда Gary Cherone ушёл из VAN HALEN и был начат поиск нового вокалиста, имя Sebastian'a вновь всплывало, однако он в интервью MTV News он пресёк все слухи:



«Для VAN HALEN есть один вокалист, и зовут его David Lee Roth, и если он им не нужен, то что я-то могу дать? Если он им не нравится, я им точно не понравлюсь.



Я к тому, что когда они ищут вокалиста и выбирают Gary, они думают так, что мы не такие. В смысле, мне нравится Gary, он очень хороший парень, но ты не можешь быть очень хорошим парнем и быть вокалистом VAN HALEN. Просто это не работает. Ты должен надирать задницу, чувак, а он делает это в своём стиле, что не катит. Вот David — тот да... Он прыгал с барабанов — это сложно повторить. Я не могу этого сделать, но я могу спеть вещи Sammy и David'a. Я не хвастаюсь, я констатирую факт».













+1 -0



просмотров: 418

