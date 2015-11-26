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Van Halen

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9 окт 2020 : 		 Рост продаж музыки VAN HALEN составил более 6000%

9 окт 2020 : 		 VAL ANDRADE почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 ROCK DANCE THEATRE почтили память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR общался с Эдди Ван Халеном за несколько месяцев до смерти

9 окт 2020 : 		 ADRIAN VANDENBERG почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 RITCHIE BLACKMORE почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 QUINCY JONES почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 MICHAEL SCHENKER почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Жена почтила память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Бывшая жена почтила память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Бывший басист VAN HALEN почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 JOHN 5 почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 ANGUS YOUNG почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 JOE ELLIOTT и VIVIAN CAMPBELL почтили память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 DAVID LEE ROTH почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 PHIL ANSELMO почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 JOE SATRIANI почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 STEVE VAI почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 Гитарист PEARL JAM почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 Музыканты о смерти Эдди Ван Халена

7 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE почтил память Эдди Ван Халена

7 окт 2020 : 		 Умер Эдди Ван Хален
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Рост продаж музыки VAN HALEN составил более 6000%



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После известий о смерти Эдди Ван Халена, рост продаж его музыки вырос более чем на 6 000 %. Шестого октября было продано более 40 000 копий, девять тысяч из которых пришлось на альбомы включая две тысячи проданных экземпляров первого диска 1978 года.

Десятка самых успешных треков по продажам шестого октября:

"Jump" (3,000)
"Panama" (2,000)
"Eruption" (2,000)
"Runnin' With The Devil" (2,000)
"You Really Got Me" (2,000)
"Dance The Night Away" (1,000)
"Why Can't This Be Love" (1,000)
"Hot For Teacher" (1,000)
"Ain't Talkin' 'Bout Love" (1,000)
"Jamie's Cryin'" (1,000).

VAN HALEN



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