сегодня



Рост продаж музыки VAN HALEN составил более 6000%



После известий о смерти Эдди Ван Халена, рост продаж его музыки вырос более чем на 6 000 %. Шестого октября было продано более 40 000 копий, девять тысяч из которых пришлось на альбомы включая две тысячи проданных экземпляров первого диска 1978 года.



Десятка самых успешных треков по продажам шестого октября:



"Jump" (3,000)

"Panama" (2,000)

"Eruption" (2,000)

"Runnin' With The Devil" (2,000)

"You Really Got Me" (2,000)

"Dance The Night Away" (1,000)

"Why Can't This Be Love" (1,000)

"Hot For Teacher" (1,000)

"Ain't Talkin' 'Bout Love" (1,000)

"Jamie's Cryin'" (1,000).







+1 -0



просмотров: 354