25 окт 2020



Барабанщик ANTHRAX — об Эдди Ван Халене



Барабанщик ANTHRAX Charlie Benante поделился своими воспоминаниями, связанными с Эдди Ван Халеном:



«Это я говорю об одном из величайших, если не величайшем гитаристе, который когда-либо появлялся в этом мире: Эдди Ван Халене.



Я вспоминаю те ранние времена, когда я был огромным фанатом KISS, LED ZEPPELIN, [BLACK] SABBATH, QUEEN. А потом я услышал эту песню у моего соседа, это была чёртова "Jamie's Cryin". И мне просто понравился звук барабана — я даже не обратил внимания на гитару. Там было соло, но оно не похоже на полноценное соло Эдди Ван Халена. А потом я взглянул на обложку альбома и понял, что я его хочу. А потом появилась "Eruption" и всё... Я не мог понять, что происходит, но я просто знал, что мне это нравится. И я почувствовал вкус нового, б@#$ь, звучания на записи. Я имею в виду, что на многих пластинках есть такое волнующее ощущение, но VAN HALEN, и я говорил об этом всегда, звучал так, как будто это ох@#$ая тусовка с их альбомами, что мне импонирует и по сей день. Эти мелочи, эти маленькие импровизации, те нюансы, которые они внедряли в свои альбомы... Всё это звучало так, как будто эти парни просто пришли в студию, устроили там вечеринку, и всё это записали на альбом. У меня всегда были такие ощущения от этой команды.



Впервые я увидел их в Колизей Нассау [в Юниондейле, Нью-Йорк] в 1979 году, куда отвезла нас мама моего соседа Ника. И до этого я был всего на нескольких концертах, я был совсем пацаном, это шоу стало для меня одним из первых. Она высадила нас, мы пошли и устроили грёбаный балаган. Когда они вышли, это был просто другой уровень, другой тип восторга от концерта. Со сцены шло столько энергии. И просто видеть своими глазами, как Эдди исполняет эти соло и его прыжки, — ух, просто потрясающе. И Alex [Van Halen] бил по своему грёбаному гонгу в огне. Я просто не мог насытиться ими. И я никогда не пропускал их выступления после этого. Так что они совершенно точно занимают своё место в моём сердце.



Когда я думаю о Ван Халене, я думаю о своём детстве и вновь переживаю, как я уже сказал, некое волнение. Каждый раз, когда я их видел, волосы на моих руках вставали, потому что происходило то, что заставляло меня говорить: "Ух ты! Прямо здесь и сейчас!" Это то, о чем я всегда буду помнить. И как раз это и было тем, что Эдди Ван Хален для меня значил».













+4 -1



просмотров: 1081

