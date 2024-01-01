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*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 23
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 18
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 17
*NILE готовы к сведению 17
*DAVID VINCENT о MORBID ANGEL: «Не было ничего, что звучало б... 13
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Van Halen

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19 фев 2024 : 		 ALEX VAN HALEN выпускает биографию

4 фев 2024 : 		 DAVID LEE ROTH объяснил, почему альбома VAN HALEN нет на стримингах

27 янв 2024 : 		 Винил VAN HALEN выйдет зимой

24 янв 2024 : 		 FRANK HANNON: «Эдди Ван Хален — Моцарт рок-н-ролла»

22 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполнил VAN HALEN на установке барабанщика VAN HALEN

11 янв 2024 : 		 RAY LUZIER исполнил VAN HALEN на установке барабанщика VAN HALEN

26 дек 2023 : 		 JOE SATRIANI об отличиях от Эдди Ван Халена

23 дек 2023 : 		 JAY WEINBERG исполняет VAN HALEN

17 ноя 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Не думаю, что ALEX VAN HALEN реально хочет выступать»

12 ноя 2023 : 		 ALICE COOPER о том, как EDDIE VAN HALEN попросил GLEN'a CAMPBELL'a дать ему урок

30 окт 2023 : 		 Сын Эдди Ван Халена о запрете DAVID'a LEE ROTH'a вернуть альбом VAN HALEN на стриминговые сервисы

27 окт 2023 : 		 SAMMY HAGAR разочарован, что концерт в честь Эдди Ван Халена не состоялся

23 окт 2023 : 		 BILLY CORGAN присоединился к SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY и исполнил хит VAN HALEN

11 окт 2023 : 		 Вскрытие VAN HALEN

8 окт 2023 : 		 Новая фигурка Эдди

7 окт 2023 : 		 Ремастированное видео VAN HALEN

29 сен 2023 : 		 Ремастированный трек VAN HALEN

9 сен 2023 : 		 Ремастированный трек VAN HALEN

12 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES о том, что VAN HALEN рассматривали его в качестве вокалиста: «Для меня большая честь»

11 авг 2023 : 		 Сборник VAN HALEN выйдет осенью

7 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES подтвердил, что Эдди рассматривал его в VAN HALEN

14 июл 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Воссоединения VAN HALEN не будет»

1 июл 2023 : 		 VAN HALEN в 1983

4 июн 2023 : 		 Концертное видео VAN HALEN'95

30 май 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Я рад, что успел примириться с Эдди»

4 май 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Сейчас я ценю Эдди как никогда»
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|||| 19 фев 2024

ALEX VAN HALEN выпускает биографию



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HarperCollins Publishers сообщили, что 22 октября состоится релиз автобиографии ALEX VAN HALEN "Brothers".




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