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SAMMY HAGAR не горит желанием участвовать в возможном трибьют-шоу VAN HALEN



В новом интервью News-Herald Sammy Hagar сказал, что Michael Anthony заговорил о предполагаемом концерте в интервью с радиоведущим SiriusXM Эдди Транком просто потому, что все эти разговоры были о Jason'e Newsted'e:



«Что? Jason Newsted будет играть на басу в VAN HALEN? Отличный парень. Отличный музыкант. Но в VAN HALEN? Нет, не сейчас, когда Mikey ещё с нами, живой, он может сам сделать это».



Hagar добавил, что к нему тоже обращались менеджеры VAN HALEN с подобной идеей, но он не заинтересован в этом:



«Я так доволен тем, что я делаю сейчас, что вряд ли я бы вернулся туда. Может быть, если бы Alex был заинтересован, об этом можно было бы поговорить, с ним, Mikey и гитаристом-суперзвездой. Но это действительно не VAN HALEN без Эдди [Ван Халена], так что... Я просто не знаю».







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