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Van Halen

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JOE SATRIANI — о новаторском подходе Эдди Ван Халена



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Joe Satriani похвалил Эдди Ван Халена, сказав, что у легендарного гитариста VAN HALEN была «десница судьбы». 65-летний гитарист из Калифорнии, который продвигает свой предстоящий альбом "The Elephants Of Mars", обсудил влияние Эдди на игру на гитаре в новом интервью FaceCulture:

«Эдди был замечательным композитором-импровизатором, и, конечно же, он был по-настоящему великим композитором-гитаристом. Он придумал способ сочинять весёлые песни, но они были на самом деле новаторскими в том, как он аранжировал свои гитарные партии. Вы вряд ли найдёте треки, где он что-то бренчит, а затем накладывает на них какую-то другую партию. Это совсем другой способ игры. Он играл в трио и пытался заполнить пространство в некотором роде оркестровым стилем игры. Затем, конечно, когда он начинал солировать, как мы знаем из его интервью, он импровизировал и пытался передать дух песни и группы, живого выступления, что само по себе является целым стилем. Это очень отличается от PINK FLOYD, от того, как David Gilmour подходит к песне. И все они одинаково уместные, но уникально разные. Странность Эдди в том, что иногда он играл вещи, которые не имели никакого музыкального смысла, но имели смысл с точки зрения того, что их было весело. Когда слушаешь всю группу, ты думаешь: "Это так весело", но если ты возвращался назад и разучивал это нота за нотой, ты говорил себе: "Это вообще не имеет никакого смысла". [Смеётся].

В музыке нет правил, есть только причина и следствие. И я думаю, что он понимал это больше, чем большинство людей. Его никогда не сдерживало какое-либо предубеждение, что есть правило, которое не позволяет тебе сыграть этот аккорд, эту ноту или что-то ещё. Он просто шёл к тому, что, по его мнению, ощущалось правильным и что звучало уместно. И его чувство ритма было, вероятно, лучшим, что я слышал за последние десятилетия. Когда он появился, я сказал: "Ух ты, у этого парня десница судьбы". [Смеется]».

JOE SATRIANI Says EDDIE VAN HALEN





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