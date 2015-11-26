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JEFF SCOTT SOTO — об Эдди Ван Халене



JEFF SCOTT SOTO в рамках беседы с MisplacedStraws.com почтил память Эдди Ван Халена, который скончался шестого октября:



«Я не могу подобрать слова, чтобы выразить то, что значил для меня Эдди, и что значил он для моих коллег и моих фанатов. Скажу в общем, что он оставил всем нам куда больше, чем просто иное видение игры.



Это странно, потому что когда кто-то, как он, когда кто-то, кто важен для нас лично, будь он кем-то, кого все знают или с кем согласны, или о ком возникают подобные ощущения, так вот это всё воспринимается как личное, но есть много людей, которые не понимают, почему, к примеру, почему он так на меня повлиял. У меня не было ни личных, ни рабочих отношений [с Эдди], так почему его уход так на меня влияет?



Эта музыка и всё, что Эдди дал нам с точки зрения влияния в VAN HALEN, а потом и некоторым из нас. Когда этот человек уходит, часть из нас тоже уходит, часть из нас тоже умирает. Несмотря на то, что у нас есть детские воспоминания, у нас есть то, что мы можем извлечь из этих переживаний и влияний, мы теряем что-то, когда мы теряем этого человека. И это то, что Эдди значил для меня, и значит для многих людей. Мы все чувствовали эту потерю, как будто мы потеряли немного себя».







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