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SLASH общался с Эдди Ван Халеном незадолго до смерти



SLASH также поделился своими воспоминаниями об Эдди Ван Халене, скончавшимся в возрасте 65 лет шестого октября:



«Я просто в некотором шоке. Мне сложно сказать что-то ещё кроме того, что я опустошен. Эдди был реально классным. И я общался с ним — мы переписывались. И я знал, что он болен, но я не хотел спрашивать его о том, насколько он был болен. Но он уже какое-то время находился в больнице в Лос-Анджелесе. И ожидал такой развязки, но не ожидал, что сегодня (разговор был шестого октября) будет последний день. Поэтому я в шоке».



Относительно его наследия Slash сказал:



«Он изменил игру на гитаре. Я взял в руки гитару, думаю, году в 1979–80-м. Первая пластинка VAN HALEN уже вышла, и Steven Adler, наш первый барабанщик, мы были детьми, прогуливали школу и тусовались в пиццерии и т. п. И мы слушали эту первую пластинку, и это было какое-то настоящее безумие. Это было что-то из серии: "Что это вообще такое?"



Он поменял подход к игре. Он был настолько удивительным музыкантом, настолько классным гитаристом и удивительным новатором, что таких один на миллиард. И сегодня мы потеряли того, кто миру рок-н-ролла подарил очень многое».













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