Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ACCEPT 305
*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 278
*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 60
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 50
*ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!» 38
[= ||| все новости группы



*

Van Halen

*



9 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR общался с Эдди Ван Халеном за несколько месяцев до смерти

9 окт 2020 : 		 ADRIAN VANDENBERG почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 RITCHIE BLACKMORE почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 QUINCY JONES почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 MICHAEL SCHENKER почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Жена почтила память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Бывшая жена почтила память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Бывший басист VAN HALEN почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 JOHN 5 почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 ANGUS YOUNG почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 JOE ELLIOTT и VIVIAN CAMPBELL почтили память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 DAVID LEE ROTH почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 PHIL ANSELMO почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 JOE SATRIANI почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 STEVE VAI почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 Гитарист PEARL JAM почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 Музыканты о смерти Эдди Ван Халена

7 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE почтил память Эдди Ван Халена

7 окт 2020 : 		 Умер Эдди Ван Хален

7 окт 2020 : 		 Вышли маски VAN HALEN

1 окт 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN почтил память басиста VAN HALEN

28 сен 2020 : 		 Умер оригинальный басист VAN HALEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ADRIAN VANDENBERG почтил память Эдди Ван Халена



*
zoom
*
* *
ADRIAN VANDENBERG почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося от рака в возрасте 65 лет:

«Как и любой, я узнал о смерти Эдди Ван Халена. Это невероятная потеря. Без всякого сомнения, это был один из величайших и влиятельнейших музыкантов всех времён. Будь то рок или другой стиль, манера его игры оказала влияние на всех — напрямую или косвенно. Со всем уважением, он был естественным последователем Джими Хендрикса, настоящим пионером.

В игре Эдди столько элементов и цветов: блюз, рок, джаз и классика, и весь этот коктейль смачно переплетён и изливается из колонок, вызывая искры невероятно динамичной экспрессивности. Для исполнителя, который считался "рок-гитаристом", его музыка плавно перешагнула все жанры, что доказывает мягкое соло Эдди в песне Майкла Джексона "Beat It". Эдди сделал так, чтобы это казалось таким лёгким, всегда с этой очаровательной, почти детской улыбкой на лице, хотя он играл потрясающие соло с удивительным, солидным чувством времени и места. Мне всегда казалось, что из-за взрывного соло его фантастический, со вкусом, ритм игры часто упускается из виду. Его выбор и набор аккордов, переплетённых со смачными, текучими оттенками, так же уникальны, как и его соло. Я могу продолжать и продолжать.

Эдвард Ван Хален занимает более чем заслуженное место в истории музыки среди великих людей всех времён и оставляет после себя вневременное творчество музыканта, композитора и исполнителя. Единственный в своём роде.

Покойся с миром, Эдди, тебя никогда не забудут.

P.S. Чёрт возьми... #eddievanhalen #eddievanhalenrip».

ADRIAN VANDENBERG: EDDIE VAN HALEN Was



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 287

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом