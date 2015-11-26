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ADRIAN VANDENBERG почтил память Эдди Ван Халена



ADRIAN VANDENBERG почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося от рака в возрасте 65 лет:



«Как и любой, я узнал о смерти Эдди Ван Халена. Это невероятная потеря. Без всякого сомнения, это был один из величайших и влиятельнейших музыкантов всех времён. Будь то рок или другой стиль, манера его игры оказала влияние на всех — напрямую или косвенно. Со всем уважением, он был естественным последователем Джими Хендрикса, настоящим пионером.



В игре Эдди столько элементов и цветов: блюз, рок, джаз и классика, и весь этот коктейль смачно переплетён и изливается из колонок, вызывая искры невероятно динамичной экспрессивности. Для исполнителя, который считался "рок-гитаристом", его музыка плавно перешагнула все жанры, что доказывает мягкое соло Эдди в песне Майкла Джексона "Beat It". Эдди сделал так, чтобы это казалось таким лёгким, всегда с этой очаровательной, почти детской улыбкой на лице, хотя он играл потрясающие соло с удивительным, солидным чувством времени и места. Мне всегда казалось, что из-за взрывного соло его фантастический, со вкусом, ритм игры часто упускается из виду. Его выбор и набор аккордов, переплетённых со смачными, текучими оттенками, так же уникальны, как и его соло. Я могу продолжать и продолжать.



Эдвард Ван Хален занимает более чем заслуженное место в истории музыки среди великих людей всех времён и оставляет после себя вневременное творчество музыканта, композитора и исполнителя. Единственный в своём роде.



Покойся с миром, Эдди, тебя никогда не забудут.



P.S. Чёрт возьми... #eddievanhalen #eddievanhalenrip».







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