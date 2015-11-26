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EVH выпускают новые продукты в память об Эдди Ван Халене



В 2020 году в отрасли был отмечен рекордный интерес к гитаре, но при этом, к сожалению, прощался с одним из самых инновационных и влиятельных гитаристов своего времени. Необычайно изобретательный стиль Эдди Ван Халена вдохновил целое поколение музыкантов. Он ввел новшества не только в то, как он играл, но и в то, что он играл и посредством чего он играл, создав одни из величайших гитар и усилителей, которые когда-либо видел и слышал мир. Компания EVH объявила о выпуске новой продукции в первой половине 2021 года, призванной почтить и продолжить наследие покойного Эдди Ван Халена, включая новые модели для серии 5150, Wolfgang Special и Wolfgang WG Standard. Детали продукции можно найти на www.evhgear.com.







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