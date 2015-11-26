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Музыканты STEEL PANTHER, U.D.O., JADED HEART и BONFIRE записали кавер-версию VAN HALEN



Гитарист STEEL PANTHER Satchel совместно с музыкантами U.D.O., JADED HEART и BONFIRE записали кавер-версию композиции VAN HALEN "Unchained" в память об Эдди Ван Халене, скончавшемся в возрасте 65 лет от рака.



Состав:



* Satchel (STEEL PANTHER) - Lead Guitar



* Dee Dammers (U.D.O., DIRKSCHNEIDER) - Rhythm Guitar



* Michael "Mülli" Müller (JADED HEART) - Bass



* André Hilgers (BONFIRE) - Drums



* Matt Jones (ex-THE TREATMENT) - Vocals



* Patrick Sühl (Victor Smolski's ALMANAC) - Backing Vocals



* Sven Dirkschneider (U.D.O., DIRKSCHNEIDER) - Backing Vocals



















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