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WOLFGANG VAN HALEN не исключает благотворительного концерта



В рамках беседы с Entertainment Tonight WOLFGANG VAN HALEN сообщил, что он и его семья могут организовать концерт-посвящение его отцу, все средства от билетов с которого будут направлены в адрес фонда Mr. Holland's Opus, помогающего студентам в сложном финансовом положении получить музыкальные инструменты. Все средства от его дебютного сингла "Distance" также были направлены в адрес этого фонда.



В рамках этого разговора он также опроверг слухи о том, что VAN HALEN могут продолжить существование:



«Нет, такого никогда не будет. Это послание должно дойти до фанатов. У меня больше нет отца, я стараюсь с этим жить, и им придётся принять этот факт и то, что без Эдди Ван Халена существование группы VAN HALEN попросту невозможно».













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