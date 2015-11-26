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Van Halen

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WOLFGANG VAN HALEN не исключает благотворительного концерта



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В рамках беседы с Entertainment Tonight WOLFGANG VAN HALEN сообщил, что он и его семья могут организовать концерт-посвящение его отцу, все средства от билетов с которого будут направлены в адрес фонда Mr. Holland's Opus, помогающего студентам в сложном финансовом положении получить музыкальные инструменты. Все средства от его дебютного сингла "Distance" также были направлены в адрес этого фонда.

В рамках этого разговора он также опроверг слухи о том, что VAN HALEN могут продолжить существование:

«Нет, такого никогда не будет. Это послание должно дойти до фанатов. У меня больше нет отца, я стараюсь с этим жить, и им придётся принять этот факт и то, что без Эдди Ван Халена существование группы VAN HALEN попросту невозможно».

WOLFGANG VAN HALEN Talks Possible EDDIE VAN HALEN Tribute Concert, Says VAN HALEN Will





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