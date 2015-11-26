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Гитарист DEEP PURPLE: «Эдди Ван Хален был одним из самых изобретательных ритм-исполнителей, которых я когда-либо слышал»



Гитарист DEEP PURPLE Steve Morse отреагировал на уход из жизни Эдди Ван Халена, назвав его «одним из самых изобретательных ритм-исполнителей», которых он когда-либо слышал. Легендарный гитарист Ван Хален умер 6 октября в возрасте 65 лет после долгой борьбы с раком.



В разговоре с Everyone Loves Guitar Morse поведал:



«[Эдди] был великим гитаристом, грандиозным автором песен и одним из самых изобретательных ритм-исполнителей, которых я когда-либо слышал.



К счастью, мне выпал шанс поработать с ним несколько дней. Мы оба были эндорсерами Music Man, и Альберт Ли, конечно же, тоже . И у нас была группа под названием BIFF BABY'S ALLSTARS, основанная Стерлингом Боллом, и некоторые из его братьев изначально играли и пели в группе. А Джон Ферраро и Джимми Кокс — просто замечательные сессионные музыканты. Так что это была просто одна из тех вещей, которая просто не могла не сработать, и это ощущение должно было присутствовать. Дело в том, можешь ли ты подняться и идти в ногу с ними? Мне всегда нравилось выступать на таких концертах. В тот момент я уже поиграл с ними на нескольких концертах и знал, что к чему. Но Эдди был без понятия и сказал: "Конечно, я сделаю это". И мы играли кантри, тустеп и рокабилли, а потом зашли на рок-территорию, где соло были в стиле прямолинейного рок-н-ролла, и именно там, конечно же, Эдди снёс двери с петель, когда исполнял этот материал. Но во всём, в чём он чувствовал себя неуютно, он был очень оригинальным и изобретательным, он придумывал способы, чтобы следить за модуляциями... Просто используя свой слух — у него был превосходный слух.



Так что я просто хотел сказать несколько слов о том, как мне удалось побыть рядом с ним, поиграть несколько дней и по-настоящему ощутить широту его таланта. У нас было много общего. За это время мы много успели посидеть и поговорить. Мы были почти одного возраста, и у обоих были единственные сыновья, рождённые с разницей в несколько месяцев.



Было немного сюрреалистично и очень грустно узнать о его смерти.



Я думаю, что главное, что нужно помнить о Ван Халене, — так это то, что он внёс свой вклад в мировой музыкальный словарь, а также в сочинение очень хороших песен. И, конечно же, его соло.



Эдди, нам жаль, что тебя нет, и всем очень грустно по этому поводу. Но ты должен гордиться тем наследием, которое ты подарил миру, и помог переосмыслить библиотеку гитарной техники, а также сочинить несколько удивительных мелодий».













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