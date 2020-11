сегодня



Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Без Эдди Ван Халена я не стал бы музыкантом»



Гитарист BLACK STONE CHERRY Chris Robertson в беседе с Myglobalmind поделился своим мнением о значимости Эдди Ван Халена:



«Я никогда не встречался с ним и не бывал на его концерте, но без Эдди я бы никогда не стал гитаристом.



Когда я начинал играть, я всегда хотел научиться играть соло. Это всегда было множество нот, которые нужно было заучить, и надо было правильно использовать тремоло. Я научился играть на гитаре, используя Epiphone Telecaster. Я слушал "Van Halen I", начиная с "Runnin' With The Devil", потом "Eruption", затем "You Really Got Me". Ну а далее "Ain't Talkin' 'Bout Love" — соло в этой песне просто прибивало меня. Я мог подобрать ноты, которые он играл. Он переписал то, как играть на гитаре, этим соло, что он сделал в "Eruption".



Когда они появились, все хотели быть Эдди Ван Халеном. Это было самое мелодичное соло. Это заставило меня понять, что необязательно постоянно играть какие-то взрывные соляки, можно играть в своём стиле и вставлять всё то, что тебе комфортно.



Эдди мог влёгкую вставить самые заковыристые соло в "Ain't Talkin' 'Bout Love" или в "Running With The Devil". Он играл дополнительные соляки, и это делало его одним из величайших. Несмотря на то, что он мог исполнить "Eruption", и это была его сильная сторона, он мог играть мелодично и очаровывать вас лишь набором нот.



Я гитарист, мы, может быть, самые тщеславные, ведь требуем несколько минут в песнях, чтобы показать себя во всей красе (смеётся). Я из таких, а я ведь ещё и вокалист. Гитарные соло всегда были в нашей команде, и я очень рад этому, ведь я их искренне люблю. Мы с Ben'ом искренне ими наслаждаемся».







