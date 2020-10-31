Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от ACCEPT 91
*TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захва... 52
*Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди изначально был мне несколько неп... 52
*Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN 47
*Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN 46
[= ||| все новости группы



*

Van Halen

*



18 ноя 2020 : 		 Эдди Ван Хален планировал тур с участием DAVID'a LEE ROTH'a, SAMMY HAGAR'a и MICHAEL'a ANTHONY

18 ноя 2020 : 		 Лидер AC/DC — об уходе Эдди Ван Халена

18 ноя 2020 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Без Эдди Ван Халена я не стал бы музыкантом»

18 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN выпустил сингл

17 ноя 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO — об Эдди Ван Халене

14 ноя 2020 : 		 Концертная запись VAN HALEN 1975 года

14 ноя 2020 : 		 Концертная запись VAN HALEN 1974 года

13 ноя 2020 : 		 SAMMY HAGAR отрицает, что разговоры про реюнион VAN HALEN имели место

11 ноя 2020 : 		 REB BEACH: «Без Эдди очень странно...»

11 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER вспоминает Эдди Ван Халена

11 ноя 2020 : 		 SLASH, KIRK HAMMETT и TOM MORELLO почтили память Эдди Ван Халена

11 ноя 2020 : 		 Сын скорбит по Эдди Ван Халену

8 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди и Джимми оказали самое большое влияние»

6 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN критикует прессу за ложь про его отца

30 окт 2020 : 		 JOE BONAMASSA — об Эдди Ван Халене: «Это как потерять Стиви Рэя Вона и Джими Хендрикса снова»

28 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — об Эдди Ван Халене

27 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS вспоминает поездку с Эдди Ван Халеном после концерта METALLICA: «Я был напуган до смерти»

27 окт 2020 : 		 Гитарист MEGADETH — о звуке Эдди Ван Халена

25 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: Эдди как-то звал меня петь

25 окт 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX — об Эдди Ван Халене

23 окт 2020 : 		 Вокалист STEEL PANTHER — об Эдди Ван Халене

22 окт 2020 : 		 SEBASTIAN BACH мог оказаться в VAN HALEN?

22 окт 2020 : 		 STEVE PERRY рассказал о том, как отказал Эдди Ван Халену

21 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR рассказал, почему он решил связаться с Эдди

21 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вспоминает Эдди Ван Халена

21 окт 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — об Эдди Ван Халене
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Без Эдди Ван Халена я не стал бы музыкантом»



*
zoom
*
* *
Гитарист BLACK STONE CHERRY Chris Robertson в беседе с Myglobalmind поделился своим мнением о значимости Эдди Ван Халена:

«Я никогда не встречался с ним и не бывал на его концерте, но без Эдди я бы никогда не стал гитаристом.

Когда я начинал играть, я всегда хотел научиться играть соло. Это всегда было множество нот, которые нужно было заучить, и надо было правильно использовать тремоло. Я научился играть на гитаре, используя Epiphone Telecaster. Я слушал "Van Halen I", начиная с "Runnin' With The Devil", потом "Eruption", затем "You Really Got Me". Ну а далее "Ain't Talkin' 'Bout Love" — соло в этой песне просто прибивало меня. Я мог подобрать ноты, которые он играл. Он переписал то, как играть на гитаре, этим соло, что он сделал в "Eruption".

Когда они появились, все хотели быть Эдди Ван Халеном. Это было самое мелодичное соло. Это заставило меня понять, что необязательно постоянно играть какие-то взрывные соляки, можно играть в своём стиле и вставлять всё то, что тебе комфортно.

Эдди мог влёгкую вставить самые заковыристые соло в "Ain't Talkin' 'Bout Love" или в "Running With The Devil". Он играл дополнительные соляки, и это делало его одним из величайших. Несмотря на то, что он мог исполнить "Eruption", и это была его сильная сторона, он мог играть мелодично и очаровывать вас лишь набором нот.

Я гитарист, мы, может быть, самые тщеславные, ведь требуем несколько минут в песнях, чтобы показать себя во всей красе (смеётся). Я из таких, а я ведь ещё и вокалист. Гитарные соло всегда были в нашей команде, и я очень рад этому, ведь я их искренне люблю. Мы с Ben'ом искренне ими наслаждаемся».

BLACK STONE CHERRY



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 141

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом