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*Новое видео ACCEPT 309
*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 281
*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 61
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 57
*Умер Эдди Ван Хален 40
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Van Halen

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11 окт 2020 : 		 Менеджер VAN HALEN: «Группа была близка к туру в 2019 году»

11 окт 2020 : 		 DWEEZIL ZAPPA почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Рост продаж музыки VAN HALEN составил более 6000%

9 окт 2020 : 		 VAL ANDRADE почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 ROCK DANCE THEATRE почтили память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR общался с Эдди Ван Халеном за несколько месяцев до смерти

9 окт 2020 : 		 ADRIAN VANDENBERG почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 RITCHIE BLACKMORE почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 QUINCY JONES почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 MICHAEL SCHENKER почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Жена почтила память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Бывшая жена почтила память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Бывший басист VAN HALEN почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 JOHN 5 почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 ANGUS YOUNG почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 JOE ELLIOTT и VIVIAN CAMPBELL почтили память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 DAVID LEE ROTH почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 PHIL ANSELMO почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 JOE SATRIANI почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 STEVE VAI почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 Гитарист PEARL JAM почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 Музыканты о смерти Эдди Ван Халена
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DWEEZIL ZAPPA почтил память Эдди Ван Халена



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DWEEZIL ZAPPA почтили память Эдди Ван Халена, который скончался в возрасте 65 лет от рака — большую статью можно прочитать по этому адресу.

DWEEZIL ZAPPA - "Music Was Changed Forever When EDWARD VAN HALEN Was Introduced To The World, And Now It Is Forever Changed By His Early Departure"



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