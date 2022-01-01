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Van Halen

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GARY CHERONE — о трибьют-туре в память об Эдди Ван Халене: «Последнее слово за Alex'ом»



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Вокалист Extreme Gary Cherone, который был фронтменом Van Halen в 1996-1999 годах, стал гостем подкаста Eddie Trunk Podcast и высказал свои мысли о возможности проведения трибьют-тура в честь Эдди Ван Халена:

«Я думаю, что вокалисты вторичны. Это посвящение Эдди Ван Халену, поэтому всё дело в учениках Эдди, наследственности гитаристов. В конце концов я думаю, что последнее слово будет за Alex'ом (Ван Халеном, барабаны), захочет ли он это делать. Если это произойдёт, будет здорово. Но на саундчеке будет кошмар. Одно дело певцы — им дают микрофон, это общий знаменатель, но у гитаристов у всех своё оборудование, свои усилители. Всё это может вылиться в скандал перед концертом [смеётся].

Мы с Эдди возобновили наше общение в конце 2015 — начале 2016 годов. Я связался с ним, и мы продолжили общаться. Это было странно, потому что мы ходили туда-сюда и разговаривали. А потом, когда я уехал в Лос-Анджелес, я наконец-то смог его увидеть, и это было здорово. Он в тот момент проходил лечение. Он мне сказал только лишь: "Я ему наподдал", и в то время так оно и было. У него были хорошие дни. Последние полгода он был очень тихим. Я связывался с ним несколько раз, и он отвечал мне позже. У меня было ощущение, что что-то происходит».

GARY CHERONE On Possibility Of EDDIE VAN HALEN Tribute Tour -




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