сегодня



Гитарист HELMET — об Эдди Ван Халене



Гитарист и вокалист HELMET в программе "Thunder Underground" поделился своими мыслями о величии Эдди Ван Халена:



«"Ain't Talkin' 'Bout Love" — этот грув... Это встреча старого доброго рока с чем-то современным, и этот трек давно прошёл проверку временем.



Была забавная ситуация, когда мы работали с продюсером Steve'ом Albini в Чикаго, — Chicago Recording Company, где мы писали демо [HELMET] "In The Meantime", которое я считаю по звуку лучше, чем то, что мы сделали в Нью-Йорке как финальный вариант... Ну да ладно, мы остановились у Steve'a и ехали в студию, и я что-то сказал о "Panama", а он мне говорит: "Я не люблю плохую музыку". Я такой: "Прости, чего?" Такое отношение к нашему "инди-миру", "Touch And Go", "AmRep", "SST", "Homestead", что угодно, потому что что-то вроде "петушиного рока" было не круто, потому что David Lee Roth носил штаны с бахромой. Я не знаю, о чём думают люди.



Я всегда основывал свою любовь или не любовь к музыке только на самой музыке. Я джазовый ботаник, и я не знал, как они выглядят на сцене. Я опускаю иглу, слушаю её и говорю: "Ура" или "Нет". Как сказал Дюк Эллингтон, есть два вида музыки — хорошая и плохая.



В первый раз, когда я услышал [VAN HALEN], это было то же самое, что и с AC/DC, — когда у меня упала челюсть. Просто у него был этот звук — вот и всё; то, как всё это было собрано воедино: бас, барабаны, гитара, вокал — это просто совершенно отличалось от всего, что я когда-либо слышал раньше. И я понял прямо там и тогда, что никогда не смогу этого повторить.



Играть как Эдди не было одной из моих музыкальных целей — у меня есть другая особенность — это мой словарный запас, но я просто сказал: "Даже если бы я старался в течение года и работал над этим, я бы никогда не смог сделать подобное". Это настолько невероятно плавно — как будто вода течёт по покрытым мхом камням в реке. Это за пределами гитары. Это музыка, которая уносит тебя в такое место. Ты в песне, и вот этот крутой грув или что-то вроде того, и вдруг появляется эта гитара, и это как... Я бы описал её как птеродактиль, как доисторическое чудовище или какая-то стая птиц или что-то в этом роде. Типа: "Что это?" Это не просто гитара. Потому что это волшебная, магическая, чертовски удивительная вещь. И я бы никогда не стал пренебрегать чем-то подобным только потому, что не понимал этого.



Мой друг прислал мне "Hot For Teacher" той ночью, когда [Эдди] скончался, я не видел этого клипа уже около миллиона лет. Это, наверное, лучшее музыкальное видео MTV из всех, что когда-либо снимали. Это, чёрт возьми, такая долбаная песенка. Я имею в виду — партии барабанов, всё это — тексты. Это что-то совсем иное, чувак.



Это большая потеря. Просто невероятно грустно. Я никогда их не видел. Это моя вина. Это полностью моя вина. Я скорбел по Джонни Кэшу. Я скорбел по Джонни Хукеру. Я скорблю по Ван Халену. И это моя вина — полностью».













+0 -0



просмотров: 167