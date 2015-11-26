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PHIL ANSELMO почтил память Эдди Ван Халена



PHIL ANSELMO почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося в возрасте 65 лет от рака шестого октября.



«Он был во всём хорош: невероятный изобретатель с фирменной улыбкой. По нему все скорбят. Покойся с миром, Большой Брат».







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