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MICHAEL ANTHONY исполняет хит VAN HALEN



Видео исполнения SAMMY HAGAR & THE CIRCLE хита VAN HALEN "Ain't Talkin' 'Bout Love" в рамках Florida Strawberry Festival, Plant City, Florida, доступно для просмотра ниже.



















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