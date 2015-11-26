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Памятная доска в честь Эдди Ван Халена



Спустя чуть больше года после смерти гитариста VAN HALEN Эдди Ван Халена, в его бывшем родном городе Пасадена, штат Калифорния, был официально открыт мемориал в честь легендарного музыканта.



Мэр Пасадены Виктор Гордо и члены совета Тайрон Хэмптон, Энди Уилсон, Джин Масуда и Фелиция Уильямс наблюдали за тем, как возле городского конференц-центра, который находится рядом с Civic Auditorium, где VAN HALEN выступали несколько раз в период с 1975 по 1978 годы, была установлена мемориальная доска.



«Это событие объединяет историю и сообщество, чтобы чествовать всемирно известного артиста. Это не только история Эдди как легенды гитары, но и проблемы, с которыми он столкнулся, когда рос в Пасадене, будучи смешанной расы, что всегда было крайне значимо для меня лично. А поддержка и инициатива сообщества, благодаря которым это произошло, вдохновляет. Спасибо всем!» — сказала Фелиция Уильямс.







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