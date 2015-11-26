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Видео с джема Эдди Ван Халена и Джейсона Беккера



31 августа 1996 года Эдди Ван Хален посетил дом Джесона Беккера, который пробовался в группу David'a Lee Roth'a, и в1989 году ему поставили диагноз боковой амиотрофический склероз — болезнь Лу Герига. По прогнозам врачей, Джейсон должен был прожить ещё максимум пять лет.



Видео с этого визита, которое ранее никогда не публиковалось, доступно ниже.













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