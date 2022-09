9 сен 2022



SAMMY HAGAR: «Во сне Эдди сыграл мне песню, и мы её записали!»



SAMMY HAGAR в рамках недавней беседы признался, что Эдди Ван Хален приходил к нему во сне:



«Мне не стоило сейчас об этом распространяться, но... Никто не знал этого, кроме [моих коллег по группе CIRCLE] Michael'a Anthony, Jason'a [Bonham'a] и Vic'a [Johnson'a]. Около двух месяцев назад мне приснился сон, и в нём ко мне явился Эдди. Мы были в комнате, с кучей людей вокруг. Это было так, как будто его не было. Не то чтобы он умер, но он просто исчез из моей жизни, и мы не виделись какое-то время. Он говорит: "Мужик, давай напишем музыку!" Я отвечаю: "Да, к чёрту, чувак. Всё, поехали!" Мы пошли в уголок, в эту комнату. У него была гитара, и он сыграл мне эту вещь. Это было похоже на тот приём — точно такой же, как последний приём, который Эдди Ван Хален показал мне, когда я вернулся в тур воссоединения в 2004 году, и когда он был в полном замешательстве. Я сказал: "Эдди, покажи мне свое новое дерьмецо!", потому что каждый раз, когда я был рядом с ним, я говорил: "Покажи мне своё новое дерьмишко". А он отвечал: "На вот, зацени!"»



По словам Sammy, Эдди «исполнил гармоническую штуку» во сне «и перешёл на аккорд, как на слайд-гитаре»:



«Мы написали песню с этой примочкой. Я запомнил её. Я встал утром и написал песню. Она называется "Thank You". Я использовал в песне тот чёртов приём, который он мне показал. Я сказал Jason'у: "Я просто не знаю, что сказать в плане лирики". У меня мурашки по коже, с ног до головы, когда я говорю об этом. Так что я написал об этом опыте, и когда-нибудь мы обязательно её исполним!»



Hagar добавил, что когда песня "Thank You" всё-таки увидит свет, Эдди Ван Хален будет указан как соавтор:



«Это будет песня под влиянием Эдди, настолько, что я собираюсь указать его в качестве соавторства. Я собираюсь отдать ему должное, а потом, возможно, мы пожертвуем деньги на благотворительность или что-то ещё. Понимаете, мне так неловко из-за этого, потому что все скажут: "О, посмотрите, Sammy пытается нажиться на Эдди". Нет, это не так. Вы не понимаете. Это был настоящий грёбаный сон, и я рассказал вам, что именно в нём произошло!»







+1 -1



( 2 ) просмотров: 512