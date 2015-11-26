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Van Halen

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Вокалист BLACK VEIL BRIDES — об Эдди Ван Халене



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В рамках недавнего разговора с Audio Ink Radio вокалист BLACK VEIL BRIDES Andy Biersack ответил на вопрос о том, что он думает об Эдди Ван Халене:

«Знаете, с этим связано кое-что забавное — я не был фанатом VAN HALEN в детстве, и вовсе не из-за недостатка попыток. Мой отец, который познакомил меня с KISS и всеми другими группами, которые я в итоге слушал, всегда пытался заставить меня полюбить VAN HALEN. Но было что-то в [David'e Lee Roth'e], что просто не цепляло меня. И уже повзрослев, я нашёл, что может цеплять в этой группе, и стал по-настоящему любить и ценить их как коллектив и насколько они важны.

Есть много вещей, которые играли KISS и которые делал Эдди, как, к примеру, "Christine Sixteen" и ряд других, и известно, что [VAN HALEN] изначально открыл Gene Simmons, он попытался подписать c ними контракт, но их зарубил первый менеджер, который сказал, что группа не сможет преуспеть. И я также нашёл немало сходства с их историей в том смысле, что — не в отношении Эдди, а в отношении David'a — ведь про него изначально люди говорили, что он не умеет петь, у него был совсем другой голос, и они говорили, что он ничего не добьётся. И когда мы только начинали, была ровно такая же критика — у нас были потрясающие гитаристы, но вокалист не умел петь. Это была одна из тех вещей, которые мы слышали постоянно. Так что я могу по-настоящему провести параллели с их историей.

Я сейчас в своей гостиной, у нас с [женой] Джулиет [Симмс] есть фотографии звёзд в рамках и всё в таком духе. Мы всегда считали, что это классно — видеть вокруг себя всех этих звёзд, на которых мы росли, и осознавать, что мы занимаемся чем-то схожим. Потому что порой тебе приходит в голову вопрос, правильное ли решение ты принял, или, может быть, не ужасна ли эта песня и не уничтожит ли она всё и вся, и ты смотришь на них и мысленно получаешь ответ. Так что нам пришлась идея по душе окружить себя предметами искусства, работами [Дэвида] Боуи, Mick'a Jagger'a, Джими Хендрикса и всех основных звёзд. И когда я смотрю по сторонам, то осознаю, что многих из них уже нет, и это очень странное чувство — думать об этих невероятных мамонтах рока.

Я всегда думаю, что когда-то рок-звёзды бродили по земле, все эти столпы культуры, на которых я вырос и которым преклонялся, и многих из нет, и это постоянно раздирает душу в лоскуты. И я лично не думаю, что вы когда-нибудь сможете даже говорить о том уровне важности, который был у Эдди Ван Халена, не говоря уже о том, что он буквально создал идею гитарного бога и придумал стиль игры, которого никогда не существовало, и который мгновенно все пытались перенять. Всё это было уникально и чрезвычайно важно. И его уход стал огромной потерей не только для рок-сообщества, но и огромной потерей для всего мира».

BLACK VEIL BRIDES





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