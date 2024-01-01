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*SEPULTURA открыла тур 18
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
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Van Halen

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Профессиональное видео полного выступления VAN HALEN



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Профессиональное видео полного выступления VAN HALEN, которое состоялось 21 июня 2013 года в Tokyo Dome, Tokyo, Japan, доступно для просмотра ниже:

"Unchained"
"Runnin' With the Devil"
"She's the Woman"
"Romeo Delight"
"Tattoo"
"Everybody Wants Some"
"Somebody Get Me a Doctor"
"China Town"
"Hear About It Later"
"Oh, Pretty Woman" (Roy Orbison)
- drum solo -
"You Really Got Me" (The Kinks)
"Dance the Night Away"
"I'll Wait"
"And The Cradle Will Rock"
"Hot for Teacher"
"Women In Love"
"Romeo Delight"
"Mean Street"
"Beautiful Girls"
"Ice Cream Man" (John Brim)
"Panama"
- guitar solo - 
"Ain't Talkin' 'Bout Love"


Encore:
"Jump"

VAN HALEN - Pro-Shot HD Video Of Entire 2013 Tokyo Dome Show Streaming




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