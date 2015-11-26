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Феррари братьев VAN HALEN вышел как гибридный NFT



Компания Cosmic Wire — лидер в области защиты и монетизации интеллектуальной собственности (ИС) — провела аукциона единственного в своем роде гибридного NFT: Ferrari 550 Maranello 2000 года выпуска, некогда принадлежавшего Эдди и Алексу Ван Халенам. Часть вырученных средств будет передана на благотворительность.



Победитель аукциона, получивший несколько востребованных модификаций, станет новым владельцем самого автомобиля, а также коллекции уникальных цифровых активов. В настоящее время автомобиль находится в собственности и был восстановлен другом семьи Ван Хален Дамианом Барбушиа и специалистами по реставрации автомобилей Franco's European.







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