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Van Halen

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Сэм Данн не прочь снять фильм о VAN HALEN



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Канадский документалист Сэм Данн из компании Banger Films говорит, что с удовольствием снял бы «финальный» документальный фильм о VAN HALEN.

«VAN HALEN для меня всегда были чем-то вроде священного Грааля, особенно с David'ом Lee Roth'ом до 1983–84 годов. Этот цикл записей воистину феноменален, и всё случилось за такой короткий промежуток времени, что...

Я знаю, что были написаны книги о VAN HALEN, и я знаю, что по многим причинам это никогда не будет простым фильмом для съёмок. И это прекрасно. И, возможно, этого не случится. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь будет благословлён такой возможностью. Но, конечно же, я бы с радостью его сделал.

Место VAN HALEN в обойме рок-легенд утвердилось прочно. Им не нужен документальный фильм, чтобы закрепить его. Речь идёт, скорее, о том, чтобы глубже вникнуть в историю о том, как эта группа собралась, и выйти за рамки историй, которые мы слышали много, много раз на протяжении долгих лет. Чтобы получить более глубинную историю, чтобы получить более интимную историю, чтобы понять, кем изначально были эти четверо парней как личности и как подростки.

Что мне больше всего нравится в этих фильмах, так это то, что я иду на один или два шага дальше, чем мы знаем. Как та запись с Alex'ом Lifeson'ом, когда он был подростком [из документального фильма RUSH "Beyond The Lighted Stage"], это то, что я хочу знать. Я хочу знать, кем были эти музыканты в детстве, какой была их семейная жизнь, и какая была борьба, когда они росли в детстве. Это материал, которым я действительно очарован, это часть истории VAN HALEN, о которой я не думаю, — она есть по частям, она определённо есть, но она никогда не была собрана в какой-то определённый документальный формат».

Данн также задумался о карьере и влиянии легенды гитары VAN HALEN Эдди Ван Халена, который скончался в прошлом месяце после долгой борьбы с раком.

«Эдди, и об этом уже много раз говорили раньше, — я не первый, кто это сказал, — он был одним из немногих, кто сделал звучание инструмента полностью отличным от того, каким он был до него. Он буквально извлёк звуки из этого инструмента, которые никто не слышал. Он показался мне алхимиком, когда я услышал "Eruption" и все эти звучки, особенно на первой пластинке VAN HALEN. Так что для меня как для фаната музыки эта тема бесконечно увлекательна, и я копаюсь в том, как люди творят и создают подобное. Он один из величайших, кто преобразил всё, и такие изменения случаются нечасто. Эдди был тем, кто переосмыслил гитару и для меня; я из этого поколения».

Эдди и его брат Alex Van Halen основали группу под названием MAMMOTH в Пасадене, Калифорния, в 1972 году, а затем переименовали её в VAN HALEN, когда к группе присоединился Roth, а позже пришёл басист Michael Anthony.

Will There Ever Be A





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