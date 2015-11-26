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MICHAEL ANTHONY: «Были разговоры о бокс-сете VAN HALEN »



MICHAEL ANTHONY в рамках недавнего интервью подтвердил слухи о том, что были разговоры об издании бокс-сета VAN HALEN с бонусным и ранее не издававшимся материалом:



«Знаю, в Warner ставили вопрос о том, не хотим ли мы, чтобы вышел бокс-сет. Понятно, что всё, что происходит после смерти Эдди, будет восприниматься как "Давайте срубим денег на горячем", а я не хочу быть частью такого процесса.. Но я знаю, что были разговоры о выпуске бокс-сета, переделки кое-какого материала, но я думаю, что это были всего лишь поверхностные предварительные разговоры, и никакой конкретики. Но я уверен, и я надеюсь, что в один прекрасный момент будет выпущено нечто подобное».







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