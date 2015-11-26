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Van Halen

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DAVID CROSBY вызвал нападки за своё мнение об Эдди Ван Халене



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DAVID CROSBY подвергся критике за свои слова про Эдди Ван Халена. Один из поклонников спросил его мнение про Эдди, на что David ответил: «Ну такое...»

Этот комментарий вызвал бучу среди подписанных, включая гитариста TESTAMENT Alex'a Skolnick'a, написавшего:

«Я очень ценю @thedavidcrosby, чтобы принимать всё всерьёз, но куда лучше было бы ответить: "Я знаю, что он для многих значил очень многое, но его звук и стиль просто не моё"».

После чего он прикрепил сообщение Patti Smith, которая тоже никогда не была большим поклонником VAN HALEN, но всё же сумела разместить вежливую фразу после смерти Эдди.

Tracii Guns пошёл дальше:

«Неправильный ответ, что аж ёппа и грубый, ёппа, обеббабо!!! Есть куда лучше варианты сказать, что тебе плевать на чью-ту музыку. Это очень неуважительно. И да — вертеть тебя по часовой и против вместе с твоим, ёппа, ответом!»

На следующий день Crosby написал в Твиттере, чтобы прояснить свой комментарий:

«Хендрикс изменил мир гитары. Остальные — не особо. Ну слушайте, я, конечно, понимаю, что многие любили Ван Халена... И я однажды с ним встречался, он был весьма милым... И он был талантливым... "Ну такое" означает, что меня это не особо заботило... И я не... Это не означает, что он не был хорош, он был таким, но не для меня».

DAVID CROSBY Draws Ire Of VAN HALEN Fans After Dismissive EDDIE VAN HALEN Tweet



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