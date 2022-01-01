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Выходит новая фотокнига об Эдди Ван Халене



Neil Zlozower в сентябре представит новую 384-страничную фотокнигу об Эдди Ван Халене — "Ed By Zloz", в которую войдёт множество фотографий, которые не были опубликованы в его прошлых релизах.



«Я искренне верю, что эта книга произведёт на всех неизгладимое впечатление!»







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