Гитарист TRIXTER: «Эдди всегда говорил мне, что я член семьи»



Steve Brown в недавнем интервью коснулся темы дружбы с Эдди Ван Халеном, с котором она длилась почти тридцать лет:



«Просто ужасно думать о том, что его больше нет. Это самое тяжёлое для меня и, думаю, для многих из нас. Этот человек был нашим супергероем. Он был моим другом, но, чувак, я всегда ловил момент, когда я говорил: "Чёрт, это же Эдди Ван Хален". Я помню, как мы с P.J. были за кулисами на концерте [VAN HALEN], и это был один из первых раз, когда я привёл P.J. потусоваться. Мы с P.J. были в гримёрке с Эдди Ван Халеном. Он разминался. И я думаю, что Эд пошёл в туалет, а я просто посмотрел на P.J. и сказал: "Ты что, б$$$ь, издеваешься?".



Эд был крутейшим, приятнейшим, милейшим человеком — для меня, моей семьи, моих друзей, всех. И самый большой комплимент, который я всегда получал от него, заключался в том, что он говорил мне: " Steve, ты — часть нашей семьи. Я и мой брат, мы любим тебя, чувак". Это всегда было самой крутой фишкой, когда он говорил: "Чувак, ты член семьи". И он всегда знал, что всегда может позвонить мне в любое время, чтобы поболтать.



Слушай, чувак, когда ты парень из группы, иногда тебе нужно поговорить с другим парнем из группы, потому что мы говорим на одном язык, будь то жалобы на своего певца, жалобы на свою звукозаписывающую компанию, на своего продюсера. Иногда тебе нужен кто-то, кому ты можешь выговориться, и мы часто делали это друг с другом.



Я знаю, что многие люди говорят, и вы уже наверняка слышали подобную историю: "Будьте осторожны, встречаясь со своими героями, потому что они, скорее всего, вас разочаруют". Величайшая вещь в мире, которая произошла со мной, — это встреча с моим героем. Меня бы не было без Эдди Ван Халена. Это чистая правда. Он был единственным самым значительным влиянием, силой, которая заставила меня захотеть заниматься музыкой и делать это на том уровне, на котором я продолжаю это делать сейчас. И поэтому встретить его и то, что он оказался таким милым, было здорово... Когда я впервые с ним повстречался, он просто подошёл ко мне, и это было на выставке NAMM в 1991 году, он подошёл, поднялся на сцену, пожал мне руку и сказал: "Привет, я Эд". Он не сказал: "Привет, я Эдди Ван Хален". Он просто сказал: "Привет, я Эд". И это действительно... Любой, кто когда-либо встречал его и кто когда-либо становился его другом, так говорил и будет говорить...



Мы с Эдом сблизились не из-за музыки. Да, я встретил его в прекрасный период своей жизни — я был № 1 на MTV с "One In A Million" и "Give It To Me Good"... Но это было совершенно не той причиной, по которой мы сошлись. Я сразу же начал рассказывать ему смешные, пошлые шутки, а он просто смеялся и хохотал. И так было всегда, мы всегда рассказывали друг другу очень смешные шутки. И это не было что-то из серии: "Эй, Эд. Можешь показать мне, как играть "I'm The One"? Можешь показать мне, как ты это делаешь?" Никогда, чувак. Мы всегда спрашивали: "Как твоя семья? Как Вэл?" Это было прямо перед тем, как Wolf должен был родиться. Он готовился стать отцом. Так что разговор был о семье. Речь не шла о музыке, потому что все только и делали, что доставали его по этому поводу... Но суть была в том, что он был очень весёлым, душевным парнем — и обыкновенным чуваком... В нём не было ничего от рок-звезды».





