сегодня



GEORGE LYNCH — об Эдди Ван Халене



GEORGE LYNCH в рамках программы "Appetite For Destortion" ответил на вопрос, как смерть Эдди Ван Халена повлияла на него лично:



«Лично меня это очень сильно задело, и каждый гитарист, которого я знаю, в общем-то чувствовал то же самое. Когда мы становимся старше, естественно мы наблюдаем, как люди уходят и уходят из жизни. Понятно, что это вполне естественный процесс, но... С каждым днём мы видим всё больше подобного. Я всё к тому, что... Грёбаный Дэвид Боуи, Джордж Майкл и все остальные люди — Принс — эти гранды... Том Петти. Это из серии: "Что?". Казалось, все сразу. Но Эдди был на другом уровне, потому что, конечно, мы немного ближе в том, что мы делаем, и мы вроде как оказались в одном месте в одно время, у нас были какие-то связи и всё такое, поэтому это событие было более значительным для меня лично. Я многому у него научился и во многом взял за основу его стиль. Несмотря на то, что мы были соотечественниками, он был намного выше меня, поэтому я многое взял у него и вдохновлялся им, как и все мы. Он из Южной Калифорнии, и мы были вроде как соседями, играли в одних и тех же клубах, выступали на одних и тех же сценах и тусовались вместе (DOKKEN участвовали в туре "Monsters Of Rock" 1988 года [тур с VAN HALEN, SCORPIONS, METALLICA и KINGDOM COME])... Так что да — это было очень тяжело. Думаю, для каждого из нас, когда наши друзья начинают уходить, в мире становится ещё более одиноко».



На вопрос о том, есть ли у него какие-нибудь истории об Эдди Ван Халене, которые могли бы «показать в деталях весёлую сторону его личности», Lynch ответил:



«Он был просто невероятно застенчив. Он был просто суперинтровертом. Всё, что он делал, это сидел в своей комнате и играл на гитаре всю свою жизнь, пил пиво, курил сигареты и развивался. Он изменил мир гитары. Я думаю, его просто тяготили вся эта слава и необходимость быть Человеком в сложном мире. Это не всегда так приятно. Он был сверхчувствительным парнем, что позволило ему стать невероятным музыкантом, ведь нужно обладать определённым сочувствием и сопереживанием. Многие люди думали, что он не такой уж хороший человек, но это было просто потому, что он был очень замкнутым. Он был немного пугливым, но он так красиво говорил через свой инструмент.



Но у нас были и приятные моменты. Мы часто тусовались вместе. На "Monsters Of Rock" мы собирались почти каждый вечер. Когда Валери [Бертинелли, тогдашняя жена Эдди] не было, мы джемовали. Мы просто сидели в нашем гостиничном номере и играли на гитаре всю ночь. Это было очень круто. И вообще у меня были некоторые проблемы с аппаратурой во время тура "Monsters", а [VAN HALEN], само собой, были хедлайнерами. Он был так любезен, что сказал: "Эй, чувак, бери всё, что хочешь". Так что половину тура я провёл с его аппаратурой. Это довольно безумно, потому что хедлайнеры обычно не делают ничего подобного. Они просто говорят: "Это твоя проблема. Разбирайся сам", что вполне справедливо. Но он был очень мил: "Бери всё, что хочешь, — усилители, кабинеты". Я использовал его оборудование, наверное, половину того тура. Это было очень мило.



Он дал моему сыну урок игры на гитаре. Мой ребёнок собирался в GIT, и он хотел стать гитаристом, как его отец. Я привёл его к Эдди на концерт, и Эдди такой: "Знаешь что? Ты гитарист? Давай я тебе покажу..." Они вернулись в комнату для разогрева, и он дал моему сыну небольшой урок. Это было очень круто. Кто вообще так делает?»













+0 -1



( 1 ) просмотров: 409