Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 58
*Умер Дэн Маккаферти 49
*CORONER начнут запись зимой 32
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 13
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 11
*Новая песня AMORPHIS 9
*DAVE LOMBARDO сыграл бы с гитаристом SLAYER? 9
*ROSS THE BOSS назвал своё увольнение из MANOWAR большой ошиб... 8
*JUDAS PRIEST ввели в ЗСРнР 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 58
*Умер Дэн Маккаферти 49
*CORONER начнут запись зимой 32
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 13
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
[= ||| все новости группы



*

Van Halen

*



11 ноя 2022 : 		 Выйдет ли нереализованный трек VAN HALEN?

9 ноя 2022 : 		 SAMMY HAGAR заявил, что не общается с ALEX'ом VAN HALEN'ом

12 окт 2022 : 		 JOE SATRIANI: «WOLFGANG VAN HALEN должен играть на концерте VAN HALEN»

5 окт 2022 : 		 WOLFGANG VAN HALEN больше не заинтересован в концерте памяти Эдди Ван Халена

30 сен 2022 : 		 SAMMY HAGAR: «Мне не нравится идея VAN HALEN без Эдди Ван Халена»

16 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о соперничестве Рэнди Роадса и Эдди Ван Халена

9 сен 2022 : 		 SAMMY HAGAR: «Во сне Эдди сыграл мне песню, и мы её записали!»

1 сен 2022 : 		 Выходит новая фотокнига об Эдди Ван Халене

25 авг 2022 : 		 SAMMY HAGAR не горит желанием участвовать в возможном трибьют-шоу VAN HALEN

12 авг 2022 : 		 Вокалист LOUDNESS и YOYOKA исполняют VAN HALEN

20 июл 2022 : 		 DAVID LEE ROTH ответил на обвинения в неуважении фанатов AC/DC

19 июл 2022 : 		 Сын Эдди Ван Халена — о том, почему трибьют-проект всех звёзд VAN HALEN не состоялся

11 июл 2022 : 		 GARY CHERONE — о трибьют-туре в память об Эдди Ван Халене: «Последнее слово за Alex'ом»

8 июл 2022 : 		 Трибьют VAN HALEN на паузе

21 июн 2022 : 		 GARY CHERONE жалеет, что не поехал в турне с VAN HALEN до записи альбома

7 июн 2022 : 		 MICHAEL ANTHONY не знает, будет ли трибьют-шоу VAN HALEN

22 май 2022 : 		 MIKE MCCREADY почтил память Эдди Ван Халена

15 май 2022 : 		 JOE SATRIANI испугался, когда согласился участвовать в возможном туре в честь Эдди Ван Халена

8 май 2022 : 		 TED NUGENT: «Эдди — лучший, кого я видел»

30 апр 2022 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1989

20 апр 2022 : 		 JOE SATRIANI говорил с ALEX'ом VAN HALEN'ом о возможности тура

19 апр 2022 : 		 DAVID LEE ROTH о туре VAN HALEN

10 апр 2022 : 		 JOE SATRIANI — о новаторском подходе Эдди Ван Халена

26 мар 2022 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1989

15 мар 2022 : 		 MICHAEL ANTHONY исполняет хит VAN HALEN

14 мар 2022 : 		 DARYL HALL заявил, что ему предлагали место в VAN HALEN после ухода Дэвида Ли Рота
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Выйдет ли нереализованный трек VAN HALEN?



zoom
Бывший вокалист VAN HALEN Sammy Hagar ответил на вопрос о том, что с песней "Between Us Two", записанной в 1996 году для фильма «Смерч»:

«Все постоянно спрашивают меня, есть ли старые песни, которые так и не были выпущены, и я всегда отвечаю: "Не так уж и много. Была парочка". Но я не запомнил — две или три. "Between Us Two" — это баллада в среднетемповом ключе. Это песня типа "Be Still" из моего нового альбома ["Crazy Times" SAMMY HAGAR & THE CIRCLE]. Если кто-то спросит: "Как всё было?", это было больше похоже на "Be Still". Это было почти кантри — не кантри, но... Я не знаю. Это было похоже на песню [VAN HALEN] "Can't Stop Lovin' You", но не в таком темпе. Она есть, и они её нашли. Они сейчас копаются в архивах и занимаются ремастерингом старого материала моей эпохи. И они нашли этот трек. Настоящее сокровище».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 ноя 2022
Saint Portnoy
Полезли в архивы какие-то. Чего начали-то? Нергал сказал, нехрен начинать

просмотров: 197

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом