сегодня



Выйдет ли нереализованный трек VAN HALEN?



Бывший вокалист VAN HALEN Sammy Hagar ответил на вопрос о том, что с песней "Between Us Two", записанной в 1996 году для фильма «Смерч»:



«Все постоянно спрашивают меня, есть ли старые песни, которые так и не были выпущены, и я всегда отвечаю: "Не так уж и много. Была парочка". Но я не запомнил — две или три. "Between Us Two" — это баллада в среднетемповом ключе. Это песня типа "Be Still" из моего нового альбома ["Crazy Times" SAMMY HAGAR & THE CIRCLE]. Если кто-то спросит: "Как всё было?", это было больше похоже на "Be Still". Это было почти кантри — не кантри, но... Я не знаю. Это было похоже на песню [VAN HALEN] "Can't Stop Lovin' You", но не в таком темпе. Она есть, и они её нашли. Они сейчас копаются в архивах и занимаются ремастерингом старого материала моей эпохи. И они нашли этот трек. Настоящее сокровище».







