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В честь Эдди Ван Халена могут назвать парк



Eddie Van Halen Park и Edward Van Halen Memorial Park — это названия, которые рассматриваются для нового парка, который скоро будет заложен в бывшем родном городе легендарного гитариста VAN HALEN — в Пасадене, штат Калифорния.



В парке, расположенном по адресу 701 East Union Street (между El Molino Avenue и Oak Knoll Avenue), будет открытое пространство для неформального отдыха, релаксации и общественных собраний, детская игровая площадка с теневыми конструкциями, общественные туалеты, парковка на 48 мест и площадка для выгула собак.







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