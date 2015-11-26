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Van Halen

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22 мар 2021 : 		 Продюсер Грэмми — о трибьюте Ван Халену

22 мар 2021 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Меня приглашали на Грэмми»

3 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хоть и басист, но Эдди повлиял и на меня»

1 мар 2021 : 		 GEORGE LYNCH вспомнил о посиделках с Эдди

25 фев 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN почтил память Эдди Ван Халена

20 фев 2021 : 		 Превью книги об Эдди Ван Халене

18 фев 2021 : 		 Книга об Эдди Ван Халене выйдет летом

10 фев 2021 : 		 STEVE LUKATHER — об Эдди Ван Халене

4 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON сдал назад

3 фев 2021 : 		 TONY IOMMI — об Эдди Ван Халене

3 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON: «Смерть Эдди я почти не заметил»

1 фев 2021 : 		 UNLUCKY MORPHEUS почтили память Эдди Ван Халена

18 янв 2021 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES — об Эдди Ван Халене

18 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я говорил с ALEX'ом VAN HALEN'ом после смерти Эдди»

17 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY сказал, что Эдди Ван Хален не страдал звёздной болезнью

16 янв 2021 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY: «Концерту памяти Эдди быть!»

12 янв 2021 : 		 EVH выпускают новые продукты в память об Эдди Ван Халене

11 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я очень давно последний раз говорил с Эдди»

10 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY о ролике встречи Эдди и Джейсона

7 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — об Эдди Ван Хадене: «Он просто лучший!»

6 янв 2021 : 		 Бывшая жена Эдди Ван Халена: «Примириться с его смертью было сложно»

26 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: DAVID LEE ROTH имеет право

25 дек 2020 : 		 Гитарист EXTREME: «Эдди сильно повлиял на мою игру»

23 дек 2020 : 		 Эдди Ван Хален будет удостоен награды

23 дек 2020 : 		 Вокалист SAXON: «Нельзя просто выйти и посмотреть на нового Эдди»

23 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сейчас Эдди играет для Бога»
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WOLFGANG VAN HALEN: «Меня приглашали на Грэмми»



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WOLFGANG VAN HALEN подтвердил, что его приглашали на Грэмми почтить память отца. В рамках раздела "In Memoriam" в течение 20 секунд демонстрировалась нарезка с выступлений Эдди, включая соло из "Eruption". После этого несколько музыкантов обвинили Академию в том, что Ван Хален заслуживал явно большего. В частности, Gary Cherone твитнул: "Может быть, Артист, переопределивший то, как играть на инструменте, породивший огромное поколение музыкантов, и по сути переопредиливший лицо рок-н-ролла, заслужил чуть больше, чем 15 секунд на Грэмми?"

Сын Эдди рассказал, почему он отказался принимать участие в церемонии:

«Академия просила меня сыграть соло "Eruption" в рамках "In Memoriam", и я отказался. Я не думаю, что есть кто-то из живущих, кто мог бы повторить то, что делал мой отец. Насколько я понял, будет специальный раздел на церемонии, в рамках которой будут исполнены фрагменты песен тех, кто ушёл из жизни. Я не думал, что они вставят 15 секунд в середине четырёх полных выступлений других исполнителей, которых также не стало.

Больнее всего было то, что в начале шоу, когда говорили об артистах, которых мы потеряли, о нём даже не упомянули. Я понимаю, что рок сейчас не самый популярный жанр (а академия, похоже, немного не в себе), но я думаю, что нельзя игнорировать то наследие, которое оставил мой отец для инструмента, мира рока и музыки в целом. Такого новатора, как он, никогда не будет.

Я не собираюсь начинать здесь какой-то парад ненависти, я просто хотел объяснить свою точку зрения. Знаю, что папа, скорее всего, просто бы посмеялся и сказал: "Эх, кому какое дело?" Он всё равно был только в музыке. Остальное не имело значения.

Я бы хотел получить возможность поговорить с Академией не только о наследии моего отца, но и о наследии рок-жанра, который движется вперёд.

Спасибо».

WOLFGANG VAN HALEN Says He Was Asked To Perform



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