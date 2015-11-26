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WOLFGANG VAN HALEN : «Меня приглашали на Грэмми»



WOLFGANG VAN HALEN подтвердил, что его приглашали на Грэмми почтить память отца. В рамках раздела "In Memoriam" в течение 20 секунд демонстрировалась нарезка с выступлений Эдди, включая соло из "Eruption". После этого несколько музыкантов обвинили Академию в том, что Ван Хален заслуживал явно большего. В частности, Gary Cherone твитнул: "Может быть, Артист, переопределивший то, как играть на инструменте, породивший огромное поколение музыкантов, и по сути переопредиливший лицо рок-н-ролла, заслужил чуть больше, чем 15 секунд на Грэмми?"



Сын Эдди рассказал, почему он отказался принимать участие в церемонии:



«Академия просила меня сыграть соло "Eruption" в рамках "In Memoriam", и я отказался. Я не думаю, что есть кто-то из живущих, кто мог бы повторить то, что делал мой отец. Насколько я понял, будет специальный раздел на церемонии, в рамках которой будут исполнены фрагменты песен тех, кто ушёл из жизни. Я не думал, что они вставят 15 секунд в середине четырёх полных выступлений других исполнителей, которых также не стало.



Больнее всего было то, что в начале шоу, когда говорили об артистах, которых мы потеряли, о нём даже не упомянули. Я понимаю, что рок сейчас не самый популярный жанр (а академия, похоже, немного не в себе), но я думаю, что нельзя игнорировать то наследие, которое оставил мой отец для инструмента, мира рока и музыки в целом. Такого новатора, как он, никогда не будет.



Я не собираюсь начинать здесь какой-то парад ненависти, я просто хотел объяснить свою точку зрения. Знаю, что папа, скорее всего, просто бы посмеялся и сказал: "Эх, кому какое дело?" Он всё равно был только в музыке. Остальное не имело значения.



Я бы хотел получить возможность поговорить с Академией не только о наследии моего отца, но и о наследии рок-жанра, который движется вперёд.



Спасибо».







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