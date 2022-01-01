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SAMMY HAGAR: «Мне не нравится идея VAN HALEN без Эдди Ван Халена»



Sammy Hagar в очередной раз высказался по поводу предполагаемого концерта всех звёзд VAN HALEN, заявив, что «с удовольствием сыграл бы» с Alex'ом Van Halen'ом и Michael'ом Anthony.



На вопрос в новом интервью Rolling Stone, звонил ли ему его коллега по группе CHICKENFOOT Joe Satriani перед репетициями с Jason'ом Newsted'ом и Alex'ом Van Halen'ом, чтобы сказать, что это произойдёт, Hagar ответил:



«Нет, потому что лагерь VAN HALEN — это 100-процентная секретность. Держу пари, что когда он вошёл в дверь, они заставили его что-то подписать, и я говорю совершенно серьёзно. Alex очень скрытный парень. Я не знаю, как ему удаётся держать язык за зубами. Я могу прямо сейчас сказать о нём что-нибудь ужасное, а он даже не отреагирует. Не поймите меня неправильно. Мне нечего сказать о нём плохого. Я просто говорю о том, какой он упрямый. Он не сдвинется с места. Но Джо рассказал мне об этом позже, после того, как это произошло. Я знал, что об этом говорили, потому что [менеджер VAN HALEN] Irving Azoff позвонил мне и сказал: "Я хочу организовать концертную программу в Вегасе с тобой, Mike'ом, Al'ом и гитаристом-суперзвездой". Я спросил: "С кем например?" А он ответил: "Например, с Joe Satriani". Я сказал: "Это звучит как CHICKENFOOT с Alex'ом вместо Chad'a Smith'a". Мне это не очень понравилось, как бы я ни любил Joe. Он мог бы сделать эту работу лучше всех, без сомнения, потому что он тщательно относится к своей игре и к каждой отдельной ноте. Я сказал Irving'у: "Я позвоню Joe". Когда я позвонил, он рассказал мне, что случилось. И я такой: "Jason Newsted? Какого чёрта происходит? Чья это идея? Это, должно быть, идея Dave'a [Lee Roth'a]". И Irving сказал, что это была идея Dave'a.



Зачем ему нужен кто-то, кроме Mike'a? Возможно, это потому, что он знает, что мы с Mike'ом очень близки. Я думаю, если бы они позвонили Mike'y, он бы сказал: "Да, я сделаю это с Sam'ом". Потому что без Эда не будет VAN HALEN. И они собираются играть только ранние песни, не затронув вторую эпоху? Это был бы самый большой провал VAN HALEN, если бы они называли себя "VAN HALEN" и у них не было бы Mikey. Если это просто Alex с другими парнями, то это похоже на то, что делает Jason Bonham с LED ZEPPELIN. Есть миллион групп, делающих подобное. Это было бы полным безумием. Кроме того, я бы предпочёл, чтобы никто не пытался заменить Эдди Ван Халена. Я считаю, что это кощунство и должно быть запрещено.

Как бы то ни было, я думаю, что Irving был против, а Dave всё равно сделал это. Я удивлён, что Alex зашёл так далеко, но Alex мог просто эгоистично заявить: "Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Посмотрим, как это будет"».



На вопрос о том, хотел бы он сыграть с Alex'ом и Mike'ом в рамках концертной программы в Вегасе или какого-нибудь тура, Sammy ответил:



«Не турне, нет. Я бы не стал бросать то, чем я занимаюсь, ради этого. Я бы согласился провести репетицию и посмотреть, какой гитарист будет звучать лучше. Говорю вам: Joe был бы лучшим. Но, как я уже сказал, тогда это будет просто что-то вроде CHICKENFOOT с Alex'ом, и в этом проблема. Я думаю, что, возможно, именно об этом они думали, когда пытались найти другого басиста, но это тоже глупо.



Я бы определённо хотел играть с Alex'ом, Mike'ом и отличным гитаристом, который не пытается идеально подражать Эдди. Есть много великих гитаристов. Есть Steve Vai. Есть чёртов John 5, который также является крутым гитаристом».



На вопрос о том, думал ли он о разовом шоу-посвящении, Sammy ответил:



«Я думаю об одноразовой воскресной программе или чём-то подобном, где мы отдадим деньги на какое-то дело. Это не может быть что-то из серии: "Мы собираемся заработать немного денег". У меня много денег. Нет ничего такого, что я сделал бы за деньги, но не был бы влюблён в саму идею. И мне не нравится идея VAN HALEN без Эдди Ван Халена. На самом деле я категорически против этого. Но я бы с удовольствием снова сыграл с Alex'ом и Mike'ом. Я бы хотел снова играть эти песни. И если бы мы делали концертную программу или концерт памяти, я бы пел 50/50. Я бы спел половину песен Dave'a для фанатов VAN HALEN. И эти песни великолепны. Я не против спеть некоторые из них. Их тексты не вписываются в мою сегодняшнюю жизнь, как и "Rock Candy" или "Bad Motor Scooter".



Но я считаю, что это безумие — делать что-то под названием VAN HALEN без Эдди. Я был бы рад, если бы Дэйв захотел сделать трибьют, где он исполнил бы десять своих песен, а потом я бы вышел и исполнил десять своих. Это было бы здорово сделать с Alex'ом и Mike'ом и, возможно, с кучей разных гитаристов. Посмотрите, что Dave [Grohl] только что сделал в честь Тейлора [Хокинса]. Это одно из величайших событий в истории рока. Оно стоит в одном ряду с ранними "Farm Aids" и в одном ряду с "Live Aid". Это было крутое событие, и это можно было бы сделать для Эда, если бы все сыграли».



На вопрос, много ли он общался с сыном Эдди Ван Халена Вольфгангом после тура VAN HALEN 2004 года, Сэмми ответил:



«Общался, но не много. Я подарил ему много любви, когда он записал свою первую пластинку, и он подарил мне немного в ответ. Это было очень душевно, а не что-то из серии: "Давай встретимся" и тому подобное. Я имею в виду, Вулфи поразил меня. Посмотрите, что он сделал в Лондоне на концерте Тейлора. Когда он играл вещи Эдди, это было чертовски здорово. Он продолжает поражать меня своим талантом. Песня "Distance" очень проникновенная. Я и не знал, что он может так петь. Он действительно обладает талантом своего отца. Как Джейсон и Джон Бонэм. Я имею в виду, Джейсон как его отец. Он играет чертовски хорошо. И я думаю, что Вулфи, может быть, не такой новаторский, потому что никто не новаторский, но он определённо делает всё правильно. Я хвалю его за то, что он не пытается быть Эдди.



Но сейчас я сделаю заявление. Если бы когда-нибудь возникла ситуация, когда намечался бы концерт-посвящение VAN HALEN в каком-либо виде с Алексом, Майком, мной, Дэйвом, если он будет сотрудничать, и Вулфи, играющим партии Эдди, вот это было бы достойно назвать "VAN HALEN" — на мгновение. Вулфи был бы сумасшедшим, если бы бросил свою жизнь, своё творчество и свою карьеру, чтобы стать подражателем своего отца. Но на мгновение это могло бы быть здорово».







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