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Вокалист SUGAR RAY об Эдди Ван Халене



Вокалист SUGAR RAY Mark McGrath почтил память гитариста VAN HALEN Эдди Ван Халена, скончавшегося шестого октября:



«Кто не был поклонником Эдди Ван Халена? Нельзя определить величие по тому, что пришло раньше, но по тому, что появилось после, — можно. Джими Хендрикс, а потом был Эдди Ван Хален. Он заново изобрёл то, как ты играешь на инструменте, и сделал это вкусным — теппинг... И я считаю, что он замечательный поэт-песенник. Невероятная потеря. Ты думаешь, что 2020 год не может быть хуже, и тут такое... Эти новости невероятно ранили мою душу — потерять кого-то вроде Эдди Ван Халена. Когда ты теряешь Фрэнка Синатру, когда ты теряешь спортсмена, кого-то, кто так много значил для тебя, это по-настоящему разбивает сердце. Его уход ударил очень сильно, я всё ещё пытаюсь оправиться от этих новостей».



На вопрос о том, зажигал ли он под музыку VAN HALEN в прошлом, Mark ответил:



«Вечеринки под VAN HAEN? Конечно же. Как ещё слушать VAN HALEN, чувак? Конечно же, мы это делали!»













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