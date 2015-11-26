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*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 21
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Van Halen

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11 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT об Эдди Ван Халене

11 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS — о влиянии Эдди Ван Халена

11 дек 2020 : 		 Вокалист SUGAR RAY об Эдди Ван Халене

11 дек 2020 : 		 Вокалист BUSH — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — о том, почему папа был не лучшим учителем

9 дек 2020 : 		 Гитарист HELMET — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 Гитарист TESLA об Эдди Ван Халене

8 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — об архивах: «Не ждите в ближайшее время»

6 дек 2020 : 		 Колыбельные от VAN HALEN

3 дек 2020 : 		 Три гитары Эдди Ван Халена продали за 422 тысячи долларов

3 дек 2020 : 		 Гитарист ANTHRAX — об Эдди Ван Халене

3 дек 2020 : 		 Сэм Данн не прочь снять фильм о VAN HALEN

1 дек 2020 : 		 Участники DREAM THEATER — о Ниле Пирте и Эдди Ван Халене

1 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Папа был Моцартом нашего времени»

27 ноя 2020 : 		 Феррари Эдди Ван Халена выставлена на аукцион

27 ноя 2020 : 		 Кавер-версия Джими Хендрикса от Эдди Ван Халена

27 ноя 2020 : 		 GUS G. — об Эдди Ван Халене

27 ноя 2020 : 		 Гитарист TOTO — об Эдди Ван Халене

26 ноя 2020 : 		 SAMMY HAGAR — о возможном туре VAN HALEN: «Было бы круто!»

26 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR — об Эдди Ван Халене

25 ноя 2020 : 		 Как почтить память Эдди Ван Халена?

25 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Я хотел лично пригласить MICHAEL'a ANTHONY»

25 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN не исключает благотворительного концерта

25 ноя 2020 : 		 Барабанщик L.A. GUNS: «Смерть Эдди оставила большую прореху»

23 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN отрицает любую возможность реюниона группы с его участием
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Вокалист SUGAR RAY об Эдди Ван Халене



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Вокалист SUGAR RAY Mark McGrath почтил память гитариста VAN HALEN Эдди Ван Халена, скончавшегося шестого октября:

«Кто не был поклонником Эдди Ван Халена? Нельзя определить величие по тому, что пришло раньше, но по тому, что появилось после, — можно. Джими Хендрикс, а потом был Эдди Ван Хален. Он заново изобрёл то, как ты играешь на инструменте, и сделал это вкусным — теппинг... И я считаю, что он замечательный поэт-песенник. Невероятная потеря. Ты думаешь, что 2020 год не может быть хуже, и тут такое... Эти новости невероятно ранили мою душу — потерять кого-то вроде Эдди Ван Халена. Когда ты теряешь Фрэнка Синатру, когда ты теряешь спортсмена, кого-то, кто так много значил для тебя, это по-настоящему разбивает сердце. Его уход ударил очень сильно, я всё ещё пытаюсь оправиться от этих новостей».

На вопрос о том, зажигал ли он под музыку VAN HALEN в прошлом, Mark ответил:

«Вечеринки под VAN HAEN? Конечно же. Как ещё слушать VAN HALEN, чувак? Конечно же, мы это делали!»

SUGAR RAY





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