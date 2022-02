сегодня



Музыканты HIGH ON FIRE, THE DAMNED THINGS исполняют VAN HALEN



The Two Minutes To Late Night представили новую кавер-версию — на этот раз на композицию VAN HALEN "Unchained".



В записи участвовали:



- Matt Pike (High On Fire, Sleep)

- Andy Hurley (Fall Out Boy, Racetraitor, The Damned Things)

- Mike Sullivan (Russian Circles)

- Jordan Olds aka Gwarsenio Hall







