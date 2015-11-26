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Van Halen

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8 фев 2022 : 		 Музыканты HIGH ON FIRE, THE DAMNED THINGS исполняют VAN HALEN

7 фев 2022 : 		 Бывшая жена Эдди Ван Халена: «Мы были домоседами»

4 фев 2022 : 		 BUMBLEFOOT, MICHAEL STARR, NITA STRAUSS почтили память Эдди Ван Халена

19 янв 2022 : 		 Sammy Hagar: «Вряд ли кто-нибудь понимал, насколько Эдди был болен»

9 янв 2022 : 		 Первые альбомы VAN HALEN выйдут на виниле

12 дек 2021 : 		 Фигурка EDDIE VAN HALEN выйдет в 2022 году

7 дек 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

1 дек 2021 : 		 SLASH: «Никто так и не подобрался к уровню Эдди»

28 ноя 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

23 ноя 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Эдди — как второе пришествие Христа»

23 ноя 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

12 ноя 2021 : 		 PAUL GILBERT — об Эдди Ван Халене

27 окт 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Эдди Ван Хален поменял просто всё!»

21 окт 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

15 окт 2021 : 		 Памятная доска в честь Эдди Ван Халена

14 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY почтил память Эдди Ван Халена

11 окт 2021 : 		 JOHN 5: «Все бывшие должны собраться на концерт памяти Эдди»

7 окт 2021 : 		 В честь Эдди Ван Халена могут назвать парк

1 окт 2021 : 		 Феррари братьев VAN HALEN вышел как гибридный NFT

10 сен 2021 : 		 Книга о VAN HALEN выйдет осенью

3 сен 2021 : 		 Книга о VAN HALEN выйдет осенью

26 авг 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR: «Для меня Эдди Ван Хален более значим как клавишник»

26 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH — об Эдди Ван Халене

4 авг 2021 : 		 Гитарист AEROSMITH: «VAN HALEN были замечательной группой!»

2 авг 2021 : 		 Гитарист KOBRA AND THE LOTUS исполняет VAN HALEN

24 июл 2021 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY вспоминают альбом VAN HALEN
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Музыканты HIGH ON FIRE, THE DAMNED THINGS исполняют VAN HALEN



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The Two Minutes To Late Night представили новую кавер-версию — на этот раз на композицию VAN HALEN "Unchained".

В записи участвовали:

- Matt Pike (High On Fire, Sleep)
- Andy Hurley (Fall Out Boy, Racetraitor, The Damned Things)
- Mike Sullivan (Russian Circles)
- Jordan Olds aka Gwarsenio Hall

Members Of HIGH ON FIRE, THE DAMNED THINGS Join Two Minutes To Late Night Crew For Cover Of VAN HALEN's "Unchained"; Video



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