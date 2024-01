27 янв 2024



Винил VAN HALEN выйдет зимой



23 февраля на четырех винилах состоится релиз альбома VAN HALEN 1993 "Live: Right Here, Right Now":



LP1: Side A



01. Poundcake

02. Judgment Day

03. When It's Love

04. Spanked



LP1: Side B



01. Ain't Talkin' 'Bout Love

02. In 'N' Out

03. Dreams

04. Man On A Mission



LP2: Side C



01. Ultra Bass

02. Pleasure Dome / Drum Solo

03. Panama



LP2: Side D



01. Love Walks In

02. Runaround

03. Right Now

04. One Way To Rock



LP3: Side E



01. Why Can't This Be Love

02. Give To Live

03. Finish What Ya Started

04. Best Of Both Worlds



LP3: Side F



01. 316

02. You Really Got Me / Cabo Wabo



LP4: Side G



01. Won't Get Fooled Again

02. Jump

03. Top Of The World



LP4: Side H [Bonus Tracks]



01. The Dream Is Over

02. Eagles Fly

03. Mine All Mine



Запись состоялась в мае 1992 году в туре в поддержку ставшего трижды платиновым альбома "For Unlawful Carnal Knowledge".







+0 -0



просмотров: 174