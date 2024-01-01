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Van Halen

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|||| 27 янв 2024

Винил VAN HALEN выйдет зимой



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23 февраля на четырех винилах состоится релиз альбома VAN HALEN 1993 "Live: Right Here, Right Now":

LP1: Side A

01. Poundcake
02. Judgment Day
03. When It's Love
04. Spanked

LP1: Side B

01. Ain't Talkin' 'Bout Love
02. In 'N' Out
03. Dreams
04. Man On A Mission

LP2: Side C

01. Ultra Bass
02. Pleasure Dome / Drum Solo
03. Panama

LP2: Side D

01. Love Walks In
02. Runaround
03. Right Now
04. One Way To Rock

LP3: Side E

01. Why Can't This Be Love
02. Give To Live
03. Finish What Ya Started
04. Best Of Both Worlds

LP3: Side F

01. 316
02. You Really Got Me / Cabo Wabo

LP4: Side G

01. Won't Get Fooled Again
02. Jump
03. Top Of The World

LP4: Side H [Bonus Tracks]

01. The Dream Is Over
02. Eagles Fly
03. Mine All Mine

Запись состоялась в мае 1992 году в туре в поддержку ставшего трижды платиновым альбома "For Unlawful Carnal Knowledge".




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