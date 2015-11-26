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MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN



MITCH MALLOY, прослушивавшийся в VAN HALEN летом 1996 года, почтил память Эдди Ван Халена на концерте девятого октября в рамках MITCH MALLOY'S VH EXPERIENCE — видео доступно ниже.







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