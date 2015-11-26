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WOLFGANG VAN HALEN : «Я хотел лично пригласить MICHAEL'a ANTHONY»



В рамках беседы с радиостанцией 94.5 The Buzz Wolfgang Van Halen, сын Эдди Ван Халена рассказал о планируемом туре группы с участием всех вокалистов:



«Это была моя идея. За годы я говорил это отцу и подавал эту мысль так: "Послушай, это же может быть очень круто. Что если Mike вернётся, а я буду открывашкой?" И где-то через год или около того ему эта идея начала импонировать, и он был готов на подобное. А потом мы начали шутить про "реалистичный тур" — всё как надо, но при участие всех. Позвать Hagar'a, Cherone'a, Roth'a, Anthony и устроить крутую вечеринку на сцене. И мы сказали об этом Irving'y Azoff'y, ему очень понравилась эта идея, мы связались с Anthony. И думаю, слухи как раз поползли из этого обсуждения. Но на тот момент здоровье было в пограничном состоянии, мы ждали улучшения, но ничего, к сожалению, не случилось.



Увы, но Irving раньше связался с Anthony, до того, как такой шанс предоставился мне. По плану я хотел это сделать».



После чего Wolfgang добавил, что это он приглашал Roth'a в реюнион-тур 2007 года.













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