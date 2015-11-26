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Van Halen

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8 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди и Джимми оказали самое большое влияние»

6 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN критикует прессу за ложь про его отца

30 окт 2020 : 		 JOE BONAMASSA — об Эдди Ван Халене: «Это как потерять Стиви Рэя Вона и Джими Хендрикса снова»

28 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — об Эдди Ван Халене

27 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS вспоминает поездку с Эдди Ван Халеном после концерта METALLICA: «Я был напуган до смерти»

27 окт 2020 : 		 Гитарист MEGADETH — о звуке Эдди Ван Халена

25 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: Эдди как-то звал меня петь

25 окт 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX — об Эдди Ван Халене

23 окт 2020 : 		 Вокалист STEEL PANTHER — об Эдди Ван Халене

22 окт 2020 : 		 SEBASTIAN BACH мог оказаться в VAN HALEN?

22 окт 2020 : 		 STEVE PERRY рассказал о том, как отказал Эдди Ван Халену

21 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR рассказал, почему он решил связаться с Эдди

21 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вспоминает Эдди Ван Халена

21 окт 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — об Эдди Ван Халене

21 окт 2020 : 		 Гитары Эдди Ван Халена будут выставлены на аукцион

21 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Эдди Ван Хален был одним из самых изобретательных ритм-исполнителей, которых я когда-либо слышал»

21 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS — об Эдди Ван Халене: «Он был намного лучше меня»

21 окт 2020 : 		 NEAL SCHON вспоминает Эдди Ван Халена

20 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR: Когда я позвонил, Эдди сказал: "Чего так долго?"

20 окт 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD об Эдди Ван Халене

20 окт 2020 : 		 Гитарист PEARL JAM — об Эдди Ван Халене

20 окт 2020 : 		 Вокалист EXTREME вспоминает Эдди Ван Халена

20 окт 2020 : 		 LENNY KRAVITZ почтил память Эдди Ван Халена

20 окт 2020 : 		 KEE MARCELLO: «Эдди Ван Хален представил клавиши в металле»

19 окт 2020 : 		 Финальное шоу VAN HALEN

19 окт 2020 : 		 TOMMY LEE — об Эдди Ван Халене
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Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди и Джимми оказали самое большое влияние»



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Гитарист IRON MAIDEN в рамках беседы с The Metal Voice поделился своим мнением об Эдди Ван Халене:

«Вероятно, он и Джими Хендрикс за всю мою жизнь оказали самое большое влияние на электрогитару. Мне понравилась его игра, хотя когда он появился, я играл уже пять или шесть лет. Если бы я начинал, когда услышал его, я бы просто скопировал его, как это сделали 99 процентов других гитаристов. Но да — он был фантастическим. Я бы с удовольствием с ним познакомился. Я был близок к этому пару раз, но так и не встретил его. И мне нравится его гитарный звук. Если бы у меня была гитара и усилитель и я просто пытался бы получить звук, я бы, наверное, использовал его в качестве ориентира».

IRON MAIDEN





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