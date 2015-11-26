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Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди и Джимми оказали самое большое влияние»



Гитарист IRON MAIDEN в рамках беседы с The Metal Voice поделился своим мнением об Эдди Ван Халене:



«Вероятно, он и Джими Хендрикс за всю мою жизнь оказали самое большое влияние на электрогитару. Мне понравилась его игра, хотя когда он появился, я играл уже пять или шесть лет. Если бы я начинал, когда услышал его, я бы просто скопировал его, как это сделали 99 процентов других гитаристов. Но да — он был фантастическим. Я бы с удовольствием с ним познакомился. Я был близок к этому пару раз, но так и не встретил его. И мне нравится его гитарный звук. Если бы у меня была гитара и усилитель и я просто пытался бы получить звук, я бы, наверное, использовал его в качестве ориентира».













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