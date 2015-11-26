сегодня



SLASH — об Эдди Ван Халене



В рамках недавнего разговора с Consquence Of Sound гитарист GUNS N' ROSES SLASH коснулся темы значимости Эдди Ван Халена:



«Дело в том, что Эдди был очень одарённым музыкантом. Любой инструмент, который он выбирал для игры, был бы в его руках феноменальным, потому что у него был просто истинно музыкальный талант. И он выбрал гитару, потому что именно это его заводило. И для кого-то с таким музыкальным талантом завести рок-н-ролльную гитару было вроде как уникальным вариантом, потому что большинство из нас, гитаристов — это кучка потрёпанных рок-н-ролльщиков, у которых не слишком много технических навыков или образования. Мы просто занимаемся этой примитивной игрой. И у него это было, но у него также был этот музыкальный, своего рода классический дар. Потом, вдобавок ко всему, он был кем-то сродни Les'у Paul'у, кто слышит что-то в голове или обладает идеями и творит. Поэтому это превратило его в тройную угрозу. Он был отличным гитаристом, но он также был удивительным музыкантом, поэтому он просто превратил свою игру на гитаре в нечто гораздо большее. А потом он стал новатором, создавая новые вещи благодаря своему воображению. Так что он был просто потрясающим артистом!»







+1 -0



просмотров: 248

