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Van Halen

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18 дек 2020 : 		 SLASH — об Эдди Ван Халене

18 дек 2020 : 		 Вокалист JOURNEY — об Эдди Ван Халене

16 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Если через год я исчезну — значит, моя музыка ничего не стоит»

14 дек 2020 : 		 Эдди Ван Хален был кремирован

14 дек 2020 : 		 Видео с джема Эдди Ван Халена и Джейсона Беккера

13 дек 2020 : 		 Гитара Эдди Ван Халена ушла за 37 тысяч

11 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT об Эдди Ван Халене

11 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS — о влиянии Эдди Ван Халена

11 дек 2020 : 		 Вокалист SUGAR RAY об Эдди Ван Халене

11 дек 2020 : 		 Вокалист BUSH — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — о том, почему папа был не лучшим учителем

9 дек 2020 : 		 Гитарист HELMET — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 Гитарист TESLA об Эдди Ван Халене

8 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — об архивах: «Не ждите в ближайшее время»

6 дек 2020 : 		 Колыбельные от VAN HALEN

3 дек 2020 : 		 Три гитары Эдди Ван Халена продали за 422 тысячи долларов

3 дек 2020 : 		 Гитарист ANTHRAX — об Эдди Ван Халене

3 дек 2020 : 		 Сэм Данн не прочь снять фильм о VAN HALEN

1 дек 2020 : 		 Участники DREAM THEATER — о Ниле Пирте и Эдди Ван Халене

1 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Папа был Моцартом нашего времени»

27 ноя 2020 : 		 Феррари Эдди Ван Халена выставлена на аукцион

27 ноя 2020 : 		 Кавер-версия Джими Хендрикса от Эдди Ван Халена

27 ноя 2020 : 		 GUS G. — об Эдди Ван Халене

27 ноя 2020 : 		 Гитарист TOTO — об Эдди Ван Халене

26 ноя 2020 : 		 SAMMY HAGAR — о возможном туре VAN HALEN: «Было бы круто!»
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SLASH — об Эдди Ван Халене



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В рамках недавнего разговора с Consquence Of Sound гитарист GUNS N' ROSES SLASH коснулся темы значимости Эдди Ван Халена:

«Дело в том, что Эдди был очень одарённым музыкантом. Любой инструмент, который он выбирал для игры, был бы в его руках феноменальным, потому что у него был просто истинно музыкальный талант. И он выбрал гитару, потому что именно это его заводило. И для кого-то с таким музыкальным талантом завести рок-н-ролльную гитару было вроде как уникальным вариантом, потому что большинство из нас, гитаристов — это кучка потрёпанных рок-н-ролльщиков, у которых не слишком много технических навыков или образования. Мы просто занимаемся этой примитивной игрой. И у него это было, но у него также был этот музыкальный, своего рода классический дар. Потом, вдобавок ко всему, он был кем-то сродни Les'у Paul'у, кто слышит что-то в голове или обладает идеями и творит. Поэтому это превратило его в тройную угрозу. Он был отличным гитаристом, но он также был удивительным музыкантом, поэтому он просто превратил свою игру на гитаре в нечто гораздо большее. А потом он стал новатором, создавая новые вещи благодаря своему воображению. Так что он был просто потрясающим артистом!»

SLASH: EDDIE VAN HALEN Was A Guitar



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