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SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY — о смерти Эдди Ван Халена



Бывшие участники VAN HALEN — SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY — записали специальное видео, в котором почтили память Эдди Ван Халена, скончавшегося в возрасте 65 лет:



«Нас как будто сбил безумный грузовик. Как будто ветер пропал из наших парусов. Я хотел бы сказать, что просто опустошён. И исполнять песни VAN HALEN мне как никогда сложно», — сказал Sammy.



«Это очень непросто. Какое-то сюрреалистическое состояние. Я так и не осознал этого», — добавил Hagar.



«Я считаю, что такая вещь, как "Right Now", просто бессмертна. "Боже, спасибо тебе за неё". Мы уже никогда больше не сыграем её с Эдди, но спасибо Богу и за то, что было», — продолжает Hagar.



«У нас осталась музыка», — подводит итог Anthony.













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