сегодня



CHRIS HOLMES вспоминает Эдди Ван Халена



В рамках бонус-секции нового документального фильма CHRIS'a HOLMES'a "Mean Man: The Story of Chris Holmes", выход которого намечен на 15 января на Cleopatra, музыкант вспоминает об Эдди Ван Халене:



«Тот, кто меня вдохновил на очень многое, — Эдди Ван Хален — он не просто гитарист, он в первую очередь замечательный человек, он так относился к другим людям. Эдди одалживал часть моего оборудования [даже]. Я разбил мотоцикл [однажды], и меня положили в больницу, а он пришёл и спросил меня, может ли он одолжить мою гитару для своего нового альбома ["Women And Children First"]. Я сказал: "Да, просто заходи и скажи моей маме, что я сказал, что ты можешь одолжить её", он подошел и взял её».



















