сегодня



Эдди был очень рад, что Michael Anthony поедет в реюнион-тур VAN HALEN



Гитарист EXTREME Nuno Bettencourt опубликовал сообщение в своём Инстаграм-аккаунте, в котором коснулся темы возможного стадионного тура VAN HALEN, который планировался на прошлый год:



«В детстве, которое совершенно изменилось, когда я включил "Running With The Devil", я мечтал о том, что однажды я смогу получить свои знаки отличия. Но они сейчас и навсегда принадлежат Эдварду. Сегодня, 40 лет спустя, я могу только оплакивать их.



Не так давно в Голливуде, во время записи последнего альбома EXTREME в моей домашней студии, мне позвонили и сказали, что кто-то ожидает меня около дома и мне нужно спуститься. Как я был, чёрт возьми, раздражён, ведь в этот момент я целиком и полностью был погружён в создание соляка для новой композиции RISE. Я бросил свою гитару и направился вниз. Я вышел и... Меня вызывал единственный и неповторимый... Эдвард. Как обычно, я получил тёплые объятия и поцелуй от Эдди. Будучи почти Богом, он всегда заставлял тебя чувствовать себя важным.



Он был в отличном настроении. Гордый папа, хвастающийся тем, как новый сольный альбом Вульфи собирается взорвать умы, и т. д... Хотя, что круто, он также сказал, что невероятно рад тому, что связался с Michael'ом Anthony, и они, наконец, смогут собрать оригинальный состав VH. Он также сказал мне, что хочет сделать один последний тур, чтобы VAN HALEN ушли так же, как и появились... Вместе... Guns Blazing!



Наконец, когда Эдди попрощался, он спросил о новом альбоме EXTREME, который мы тогда писали. Когда мы обнялись, он сказал: "Я вернусь, чтобы послушать его, когда вы закончите", и со зловещим рашпильным смехом добавил: "Лучше бы это было хорошо".



Закончили. Потом. ПАНДЕМИЯ.



Чувак, я был как ребёнок, отсчитывая ковидные дни до того момента, когда смог бы оказаться в студии и сидел бы там бок о бок с моим героем, лучшим во всём, но эгоистично желая показать ему всю новую гитарную работу, которая бесстыдно, но с гордостью имеет его ДНК. Думаю, этому моменту не суждено было сбыться...



Невероятно, как в молодости ваш гитарный аккорд является словно пупком, который тесно соединяет вас с кем-то, кого вы, возможно, никогда не встретите, — сильнее, чем с кем-либо из вашей собственной семьи. Это как прикосновение иглы или дотронуться до звездного неба. Они окружают вас круглые сутки, как и Эдди... И так будет всегда.



Спасибо за то, что сформировал меня таким, какой я есть сегодня.



Люблю тебя, Эдвард. Ты единственный».







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