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Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Эдди был отцом металла»



Гитарист AVENGED SEVENFOLD Synyster Gates в рамках визита на радиостанцию 93X ответил на вопрос о том, кто для него был кумиром и примером среди гитаристов:



«Джими Хендрикс, особенно в плане аккордов — в своё время он многое сделал. Взять R&B и соединить его с роком было поистине невероятно и легендарно. Джордж Харрисон очень недооценён. Этот парень мог написать такое же великолепное мелодичное соло, как и любая из его мелодий в его величайших песнях. Абсолютно потрясающий человек. И я полагаю, многие знают, что Slash [GUNS N' ROSES] изменил мою жизнь в том, что касается выбора нот и тональности, это невероятно. Даймебэг Даррелл [PANTERA]. Если бы я хотел играть как кто-либо, то, наверное, это был бы Дайм. Это просто самое трэшевое, самое отвязное насилие и мародёрство над инструментом, которое я когда-либо слышал. Прекрасно, что он овладел этим настроением. Вы не можете звучать как он, как бы вы ни старались, — это невозможно.



[Эдди] Ван Хален, как только он ушёл из жизни, к сожалению, мне понадобилась какая-то секунда, чтобы вернуться к некоторым вещам. Я не был фанатом VAN HALEN в детстве, потому что, наверное, их песенный материал не особенно меня прельщал. Но Боже мой, это же крёстный отец рок-н-ролла и, конечно же, металла. Искусство гитары было вот таким, а он просто пропустил 10 строк и на одном дыхании отправился на 50 лет в будущее. Я не видел ничего подобного со времён Джанго Рейнхардта, крёстного отца цыганского джаза. Фрики! То, что он делал в 1930-х, и то, что Ван Хален делал в 1980-х, это чумовое безобразие!»







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